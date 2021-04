Gabriele Muccino: “Accademia David di Donatello? Potrei uscire”/ “Il cinema…”

Gabriele Muccino torna a parlare dei David di Donatello 2021 dopo essersi scagliato contro le candidature rese ufficiali nei giorni scorsi tra le quali non ha trovato spazio il suo film “Gli anni puù belli”. Attraverso una serie di tweet, il regista torna a parlare delle scelte fatte dalla giuria preannunciando la possibilità che lasci l’Accademia dei David di Donatello comegiurato. Il regista, inoltre, palesa anche la possibilità di non presentare più in futuro un suo film in gara. “Sto meditando di uscire dall’Accademia dei David di Donatello come giurato e non presentare mai più in futuro i miei film in gara. Non lo si può più considerare, come fu, il premio più prestigioso del cinema italiano nel mondo”, tuona su Twitter Gabriele Muccino che, poi, spiega come l’attuale strada intrapresa non sia quella indicata per riportare in alto il cinema italiano.

GABRIELE MUCCINO, SFOGO SUL CINEMA: “COME PUO’ IL PUBBLICO…”

Gabriele Muccino non condivide determinate scelte fatte dall’Accademia dei David di Donatello e, su Twitter, esprime la propria opinione in merito sottolineando come, candidare un certo genere di film, non faccia che allontanare il pubblico dal cinema italiano. “Come crediamo di riportare il pubblico italiano a tifare per il nostro cinema se i titoli in gara sono sconosciuti ai molti, e peraltro nemmeno tra i più amati!? Lo scollamento sarà sempre più marcato e disastroso per l’intera industria del cinema e della sua filiera“, cinguetta il regista che, sui social, continua a mostrarsi scettico nei confronti deli film scelti dall’Accademia per i David 2021.

Sto meditando di uscire dall’Accademia dei David di Donatello come giurato e non presentare mai più in futuro i miei film in gara. Non lo si può più considerare, come fu, il premio più prestigioso del cinema italiano nel mondo. — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) April 3, 2021

