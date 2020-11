Gabriele Muccino/ Rabbia per esclusione dagli Oscar: “Fuori per errore, ma…”

Ieri è stata resa nota la lista dei 25 film italiani in corsa per la candidatura all’Oscar al miglior film straniero e nell’elenco spicca l’assenza di Gabriele Muccino. Il suo “Gli anni più belli”, arrivato in sala all’inizio del 2020, non potrà giocarsi le sue carte per l’ambita statuetta e lo stesso regista ha voluto spiegare il perché di questo fatto: «Ieri è scaduto il tempo limite per presentare la candidatura all’Oscar. Per colpa di un equivoco della Produzione per cui lavoro nella consegna della candidatura per gli Oscar, Gli Anni Più Belli non parteciperà, pare, alla selezione che indicherà il film italiano che a sua volta rappresenterà l’Italia alla nuova cerimonia. Ci sono rimasto male, certo». Ricordiamo infatti che questa candidatura preliminare è decisa dalle produzioni dai film, mentre la scelta finale spetterà a una giuria istituita presso l’Anica ed è attesa il prossimo 24 novembre 2020. Ma non è finito qui lo sfogo di Gabriele Muccino…

GABRIELE MUCCINO, LO SFOGO SUI SOCIAL

Già in passato polemico con la categoria delle giurie – a prescindere dal contesto, quasi – Gabriele Muccino ha affermato in un lungo post pubblicato su Instagram che la Commissione per la selezione dei film italiani da inviare all’Academy per gli Oscar «non ha e nemmeno può avere davvero idea del gusto e dello sguardo che gli americani hanno dell’Italia». Secondo il regista, verrà scelto il film meno commerciale – anche se spesso non è stato così, stando ai fatti – e con meno chances. Gabriele Muccino ha poi ricordato la sua lunga esperienza negli Stati Uniti, che vanta quattro film, arrivando anche a lavorare alla Columbia, dove sono passati i più grandi registi del mondo. E da qui l’invito al rinnovamento nel sistema italiano: «Qualcosa, qui, nella nostra industria, deve cambiare se vogliamo realmente crescere e competere nella più importante delle arene. Il grande scrittore Arbasino, ci ricorda che in Italia il percorso di un artista viene segnato da una infausta parabola. Quella per cui sarai “giovane promessa, venerato maestro, solito stronzo”. Cerchiamo di migliorarci, per una volta».

