Gabriele Muccino si schiera con Emma Marrone/ “Sono piccoli uomini parlanti…”

Il regista Gabriele Muccino è intervenuto in difesa di Emma Marrone. Durante una diretta, il giornalista Davide Maggio aveva polemizzato sulle calze a rete indossate dalla cantante durante una serata del Festival di Sanremo 2022. Il giornalista ha evidenziato come il look non si adattasse alla cantante per via delle “gambe importanti” dell’artista. Immediata la reazione di Emma che ha parlato di body shaming nei suoi confronti. Ora a prendere le sue difese ci ha pensato Gabriele Muccino che ha espresso il suo disappunto. Ricordiamo che il regista ha voluto che la cantante prendesse parte al film e alla serie di “A casa tutti bene”. Il regista si è esposto duramente condannando le parole di Maggio: “Ma chi sono questi uomini che si esprimono così?! Io sono uomo ma non riesco nemmeno a comprendere l’espressione. Dico sul serio. Con quale sguardo osservano il mondo?! Cosa vedono che io non vedo?! Sono piccoli uomini, Emma. Piccoli uomini parlanti”.

Emma aveva replicato al giornalista invitando le giovani ragazze ad accettarsi con i propri difetti: “Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime. Evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti. E questo mi fa rendere conto che la mia canzone, oltre a essere bellissima, a quanto pare era necessaria a Sanremo perché è ancora necessario parlare di femminismo e di donne e del rispetto delle donne”. Sui social in molti hanno preso le parti di Emma scagliandosi contro Davide Maggio.

Gabriele Muccino sta lavorando alla seconda stagione della serie “A casa tutti bene”

Gabriele Muccino sta scrivendo la seconda stagione della serie “A casa tutti bene” dopo l’incredibile successo della prima stagione. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Muccino ha fatto sapere di essere già al lavoro. Musica inquietante di sottofondo, ma “tutto sotto controllo”, ha scritto ad accompagnare la breve clip video. Gabriele ha voluto rassicurare i fan: “Stiamo scrivendo la prossima stagione, avete la mia parola. Io scrivo anche con queste sonorità per trovare l’atmosfera rilassata della prima stagione. Perché, a casa, stanno tutti bene”. Il regista ha voluto ringraziare le persone che hanno seguito la serie: “Un grazie sconfinato alle tantissime persone che vogliono la seconda stagione domattina! La vado a girare adesso col telefonino! Vi voglio bene. Grazie davvero a tutti! PS: mica siamo su una rete generalista qui! La serie ve la potete guardare on demand quando e quanto volete su Sky Italia e Nowtv”. Muccino si è anche complimentato con la candidatura agli Oscar di Paolo Sorrentino.

Qualche tempo fa, Muccino aveva deciso di rassegnare le dimissioni come giurato dei David Di Donatello. In un’intervista a Fanpage aveva rivelato: “Non sono scomodo, sono destabilizzante perché nessuno è riuscito a fare quello che ho fatto. L’ultimo bacio è stato un film di rottura, perché da Pietro Germi in poi si era totalmente interrotta quella grammatica. In Italia siamo più verbosi ed emotivi rispetto ad altre culture e in quel film non ho mai cercato di attenuare questo impeto, questo Sturm und Drang, questa voglia di rompere e di fuggire, di urlare e di piangere, che era stato anche un motivo per pungolarmi da parte dei detrattori perché, appunto, ero troppo “mucciniano”.



