Gabriele Muccino, video violenze shock/ “Questa è l’America da cui sono scappato!”

“Questa è purtroppo l’America che anche io ho conosciuto. E da cui un giorno sono scappato via.” La riflessione appartiene a Gabriele Muccino ed è accompagnata ad un video shock che mette in evidenza alcuni dei comportamenti violenti e inaccettabili di autorità made in USA. Aggressioni, atti di violenza spropositata e senza motivazione sono messi in evidenza da un video dal profilo di exceedthelimits. Atti che nelle ultime settimane sono tornati ad intasare i TG di tutto il mondo dopo la morte di George Floyd. Il noto regista, d’altronde, ha a lungo vissuto e lavorato in America e più volte ha sottolineato la differenza che c’è nel vivere in Italia. “Lavorare negli Usa non è facile”, ha d’altronde già ammesso in un’intervista a Panorama di qualche tempo fa. E parlando del suo lavoro, aveva poi aggiunto “In Europa il regista è il capo indiscusso e questo lo carica di enormi responsabilità morali. Negli Stati Uniti al contrario ti fanno sentire come un numero”.

Gabriele Muccino e il rapporto con l’America: “Non è facile!”

Gabriele Muccino ha più volte parlato delle difficoltà di vivere in un paese come l’America, e soprattutto di lavorarci come regista. In un’intervista a ilsecoloxix ha infatti spiegato che: “A Hollywood la mortalità dei film è altissima, lavori per mesi a un progetto, poi succede che salti tutto e magari ti ritrovi a girare un film che in quel momento non avresti voluto fare. E poi continui a ricevere un sacco di copioni, che devi necessariamente leggere, sei in una spirale da cui è difficile uscire.”

Ecco il video condiviso da Muccino





