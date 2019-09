Gabriele Parpiglia “Auguri mamma”/ “Tu nonostante me.. ci sei sempre”, dolce dedica..

Dolce dedica oggi da parte di Gabriele Parpiglia alla sua mamma, colei che lo ha messo al mondo, che è sempre pronta a sostenerlo se cade ma anche colei da cui lui si è allontanato, forse troppo, in questi anni. Questo è il sunto di un lungo messaggio che il giornalista ha voluto dedicare a sua madre in occasione del suo compleanno oggi rivelando anche i problemi che ci sono tra loro e quelle paure che forse lo tengono lontano da lei, anche più del dovuto visto che in realtà lei lo ama e lui ricambia intensamente: “Nelle mie poche sicurezze ho la certezza che l’amore per la mamma è inspiegabile. Nn so davvero quali parole usare che non siano già state scritte. Molte volta la notte, quella senza dormire, si alleggeriscono quando formulo lo stesso pensiero ‘ Comunque mia madre c’è'”. Questo è uno dei passaggi della sua dedica che salta subito al cuore di tutti coloro che in questi minuti stanno riempendo il post di like, complimenti ma anche consigli per avvicinare i due prima che sia troppo tardi.

LA DEDICA DI GABRIELE PARPIGLIA ALLA MADRE

Il messaggio di Gabriele Parpiglia è ancora pieno di riferimenti alla loro vita in famiglia al problema “passami un bicchiere” e “all’incazzatura a tavola” senza andare oltre ma lasciando intendere che ci siano tante cose non dette tra loro e tanti problemi da chiarire: “Molte volte nella chat della famiglia metto silenzioso e quando il telefono mi chiede una durata metto un anno. La verità? Ho sempre paura che ad un certo punto sbuchino problemi”. Proprio questi problemi, le paure e tutto quello che è successo in gioventù devono aver causato questi attacchi d’ansia e questi problemi che Parpiglia cerca di combattere ormai da anni e di cui spesso parla anche con i fan. I due riusciranno a dirsi altro oggi al telefono?

