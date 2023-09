Gabriele Parpiglia: “Belen? Non la sento da quando le ho fatto una cortesia”/ “L’amicizia è un’altra cosa…”

Gabriele Parpiglia e la rivelazione su Belen Rodriguez

Gabriele Parpiglia si è raccontato ai microfoni di Turchesando, programma condotto da Turchese Baracchi, in onda su Radio Cusano Campus e su Cusano Italia Tv. Il giornalista ha parlato del suo lavoro nel mondo della televisione e dei rapporti che, nel corso degli anni, ha instaurato con diversi personaggi. Tra i tanti vip con cui ha lavorato creando un rapporto umano spunta anche Belen Rodriguez sulla quale si è lasciato andare ad una rivelazione.

“Belen non la sento da quando le ho fatto una cortesia e poi questa cortesia mi si è rigirata contro. E alla fine mi sono girato io. Non me ne frega niente, è come un puzzle. Quando ti rivedi saluti, baci, tutto come prima. Ma l’amicizia è un’altra cosa. L’amicizia è proprio una parola che non deve essere affiancata al mondo dello spettacolo”, le parole del giornalista.

Gabriele Parpiglia e le rivelazioni sul mondo dello spettacolo

Gabriele Parpiglia non ha parlato solo di Belen Rodriguez, ma anche di altri personaggi televisivi che ha aiutato nel corso degli anni. “Un posto in paradiso mi spetta perché in televisione ho aiutato tantissime persone. Poi va beh, l’elenco di chi ti ha voltato le spalle è infinito, da Belen a Pio & Amedeo. Finiamo domani se te li dico tutti. Poi però io gli faccio il c*lo in tribunale, non è che mi fermo eh. Sono una persona molto attenta alle spese, ma su tre cose non risparmio mai: avvocato, medicine, viaggi”, ha detto.

Parpiglia, chiacchierando con Turchese Baracchi, non nasconde di aver ricevuto diverse delusioni ricordando, tuttavia, l’insegnamento ricevuto da Maurizio Costanzo. “Sono più le delusioni che ho ricevuto, mi sveglio la mattina pensando a come parare le delusioni. Io non faccio interviste, podcast o televisione. Sono qui perché ci accomuna una persona, che è Maurizio Costanzo, che mi ha insegnato: “Se vuoi lavorare in questo mondo devi mangiare un kg di m3rda e un cucchiaino di miele“. La delusione più grande dal punto di vista lavorativo è il tradimento. Una costante del mondo dello spettacolo. La delusione più grande personale è stata anche la mia forza, ovvero il non vedere più mio padre”.













