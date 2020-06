Gabriele Parpiglia/ “Com’è nato il libro di Elena Santarelli? Era disperata e…”

Pubblicità

In una lunga chiacchierata con Sonia Bruganelli per Sdl Tv, Gabriele Parpiglia ha affrontato numerosi argomenti, a partire dalla pandemia. Sappiamo che il giornalista e noto autore televisivo è stato uno dei più attivi in fatto di informazione durante il lockdown, divenendo fonte affidabile per tantissimi. Parpiglia, infatti, racconta di essersi messo a studiare politica, in modo da poter comprendere meglio quanto stesse realmente accadendo in Italia e nel mondo. Chiuso il capitolo pandemia, Gabriele si è poi addentrato in questioni di carattere lavorativo. Parpiglia ha aiutato molti volti dello spettacolo nella stesura dei propri libri e in merito ha un giudizio ben preciso: “In tv come nei libri, o racconti storie per strappare una risata, che è difficilissimo, o è un qualcosa che ti metti a nudo, ed è raro, o è una via di mezzo che non funziona”. È per questo che l’ultimo libro di Simona Ventura, “Codice Ventura”, non avrebbe funzionato: “Secondo me funzionava più l’idea di mettere qualcosa di personale, perché la gente ha voglia di sentire le storie, che raccontare i periodi.” ha ammesso.

Gabriele Parpiglia e la grande amicizia con Elena Santarelli: ecco com’è nato il suo libro

È invece stata tutta un’altra cosa con Elena Santarelli, che Gabriele Parpiglia ha definito “la mia migliore amica nel mondo”. “Quando ci siamo approcciati al libro di Elena Santarelli (Una madre lo sa, ndr), anch’io come altri avevamo paura a usare le parole.” ha raccontato Parpiglia. “Nel senso, il tumore come lo chiami? Malattia, il problema? Elena ci ha guardato e ha detto ‘il tumore si chiama tumore, perché mio figlio ha avuto un tumore. Quindi da lì è lei che ha aperto le porte per farlo trattare con la verità. E infatti il libro ha venduto”, ha ammesso. Parpiglia ha inoltre raccontato com’è nata l’dea del libro della Santarelli: “Lei era disperata perché vedeva che questi macchinari che costavano tantissimo non arrivavano al Bambin Gesù. Si chiedeva cosa potesse inventarsi per dare una mano. Così le ho proposto di fare un libro e devolvere poi tutto”, ha svelato.

