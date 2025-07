Gabriele Parpiglia umilia i reality flop: "Temptation Island non è reality, ma è l’unico che funziona. Casting top!".

Gabriele Parpiglia si è scagliato contro gli ultimi reality e il recente flop di The Couple e Isola dei Famosi. Senza contare il Grande Fratello, che di anno in anno perde gli ascolti e hype da parte dei fan. Il giornalista ha pubblicato una storia sui social dicendo che secondo lui i programmi sono morti e ha espresso il bisogno di un cambio totale o uno stop per tutti quegli show che continuano progressivamente a morire. Dopo lo sfogo ha elogiato Temptation Island, prendendolo come esempio di un reality che funziona e che solo alla prima puntata si è portato a casa un bel 27% di share, cifra che nessuno dei sopracitati è riuscito a raggiungere.

“Flop #gf #thecouple e #isoladeifamosi che registra la finale meno vista di sempre (credo che non lo abbiamo capito protagonisti) reality sono morti e per me ci vorrebbe uno stop o un cambio totale“, ha scritto Parpiglia nel suo Tweet poi pubblicato anche sui social. Il giornalista ha fatto questa riflessione proprio il giorno dopo l’uscita di Temptation Island: “leri arriva #temptatationisland CHE NON E’ un reality e ha fatto il 27 di share A partire dal casting.. in ooi, danno uno schiaffo a tutti per un motivo semplicissimo: Sanno LAVORARE FASCINO SA LAVORARE Fine“. Temptation Island non a caso si rivela sempre un successo grazie alla mente brillante di Maria De Filippi, che diciamocelo, non ne sbaglia neanche una.

Maria De Filippi vince tutto? Secondo Parpiglia la Fascino è imbattibile

Corteggiatori, tronisti, tentatori, fidanzati e fidanzate. Maria De Filippi e lo staff della Fascino riescono sempre a trovare il giusto modo per creare dinamiche mozzafiato e rendere ogni programma un vero successo. Quale sarà la formula giusta? Forse quella di creare suspance negli spettatori e tenere come sottofondo format che riguardano le relazioni amorose. Invece, per quanto riguarda il Grande Fratello, The Couple e l’Isola dei Famosi, si tratta ormai di programmi invecchiati che non riescono a suscitare l’interesse da parte del pubblico che ormai ha sempre più bisogno di stimoli che vale la pena seguire e non di dinamiche mollicce che non importano a nessuno. Su questa riga, Parpiglia propone una chiusura totale, forse un reset che porterebbe le persone ad allontanarsi dall’abitudine di vedere situazioni sempre uguali senza risvolti e senza veri e propri colpi di scena.