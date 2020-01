Gabriele Parpiglia difende Checco Zalone/ “Tolo Tolo? 4 anni che non si rideva così!”

View this post on Instagram

Nella foto a sin., un #fan con accanto un GENIO #checcozalone Di solito abbiamo sempre sentito le frasi ‘Queste sono le solite favole che raccontano i politici’. #zalone ha ribaltato il concetto. Nel suo film ha realizzato una ‘fiaba politica’. Dentro c’è tutto. Dentro ci sono 4 anni di lavoro dove nemmeno una scena dall’alto, una battuta , una virgola, uno sguardo è lasciato al caso. La minuziosità di un lavoro perfetto è il segreto di un film che parla la lingua dei Tg, che parla come se fossimo al bar, che parla le notizie che domani o tra un mese potremo leggere sui quotidiani. C’è attualità , c’è riflessione , c’è speranza e ci sono le risate. Ho letto ‘Questa volta Zalone ha fatto sorridere di meno’. In ogni caso era da 4 anni che in Italia, al cinema, non si rideva così. Era da… Zalone. E i suoi incassi sorridono per il lavoro fatto. Le risate ci sono: dolci e amare ma ci sono perché #checcozalone fa ridere anche se sta fermo e fa la faccia alla #Zalone Dentro c’è il cinema di Alberto Sordi, c’è la pugliesità / un valore aggiunto, c’è il fattore storico che ti immerge diritto-diretto dentro la storia… Quando andavo a scuola , al ginnasio, ricordo che ci portavano al cinema a vedere documentari di storia pallosissimi. Sono sicuro che le due ore di #Zalone, per le scuole, sarebbero un’ottima lezione di educazione civica, politica, storia e direi geografia (come il vino rosè dello #zimbabwe 😂) Sono sicuro inoltre che questo film faccia bene alle nuove generazioni che avanzano perché #tolotolo può aprire gli occhi per chi ha occhi solo su tablet, Instagram, reality e non verso la realtà. Alla fine un po’ come è successo con #lavitaèbella (che resta lassù inarrivabile); #checco riesce a farti sentire #tolotolo al mondo ma ti lascia la speranza. Anzi come dice nella sinossi : ‘Non compreso dalla madrepatria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. LUI TOLO TOLO – GRANELLO DI SALE IN UN MONDO DI CACAO’. Andatelo a vedere… staccatevi dai social. Capirete meglio il mondo che ‘non stiamo’ vivendo, ma che stiamo subendo in silenzio.