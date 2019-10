Gabriele Parpiglia: “Emanuele Filiberto mi manchi”/ Un altro “miracolo” targato Maria De Filippi

“Quanto mi manca cazzeggiare con Manu!!! Da morire”. Sono le parole di Gabriele Parpiglia, autore di Amici Celebrities 2019, dopo l’esclusione di Emanuele Filiberto dall’edizione VIP del talent di Maria De Filippi. Secondo eliminato nella semifinale di mercoledì 16 ottobre, insieme a Laura Torrisi, l’erede di casa Savoia è abituato a dividere il pubblico, tra chi non riesce molto a digerirne la sua presenza in TV viste le sue origini, e chi, conoscendolo, lo ritiene una bella persona. A questa seconda categoria appartiene sicuramente Parpiglia, che ha dedicato al principe un lungo post su Instagram. “Non lo avrei mai e poi mai detto per mille motivi. In primis perché l’ho sempre visto da lontano con aria distaccata, per educazione e rispetto, poi non abbiamo avuto modo di conoscerci bene”, scrive l’autore. “In questi mesi lui è stato il vero trascinatore, in onda e dietro le quinte, mio parere, senza nervosismi e sempre con il gentil sorriso e la battuta pronta. Ci siamo divertiti nelle pause, a cena, nei nostri racconti. Che gran bel personaggio Emanuele Filiberto e la cosa che mi ha stupito di più, sono stati i suoi mille no. Lo hanno invitato ovunque, gli hanno offerto ogni tipo di collaborazione, niente. Lui sceglie sempre seguendo ciò che lo fa star bene. Seguendo il cuore”.

Emanuele Filiberto elogiato da Gabriele Parpiglia, Maria De Filippi e Michelle Hunziker: “Sei una bella scoperta”

La dedica di Gabriele Parpiglia non solo elogia Emanuele Filiberto per la sua eleganza e umiltà, ma anche per la sua onestà e dedizione sul lavoro durante Amici Celebrities. “Non è mai fuori posto, ha davvero una parola gentile per tutti ed era entrato in toto, dentro la gara, dimagrendo credo sei o sette chili nonostante la cotoletta mangiata quasi ogni sera. Manu, sei stato una bella scoperta. Anzi una scoperta ‘onesta’”. Complimenti condivisi anche da Maria De Filippi e Michelle Hunziker durante la semifinale di Amici Celebrities. “Emanuele sa sempre cosa dire cosa dire e parlare e come muoversi”, ha detto Maria, mentre Michelle ha concluso esclamando: “Tu brilli, sei bravissimo”.

Il post di Parpiglia, infine, si conclude con il desiderio di rivedersi presto e un suggerimento a tutti di ascoltare le parole di Manuele Filiberto quando ha lasciato il programma. “Consiglio: riascoltate le sue parole quando è stato eliminato. In un periodo dove gli haters sparano ovunque sui social e nella vita, quelle parole sono… vita”. L’ex concorrente di Amici Celebrities 2019 ha prontamente risposto al nuovo amico: “Grazie Gabriele per le tue gentili parole e per la tua amicizia. Questo è solo l’inizio di un lungo, bello, onesto e sincero cammino che faremo insieme. Un forte abbraccio”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA