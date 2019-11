Gabriele Parpiglia Vs Francesco Chiofalo/ “Sei un caz*o di ignorante”, lui replica..

Sta facendo discutere ormai da qualche giorno il video in cui Francesco Chiofalo parla degli attacchi di panico su Instagram, scimmiottando chi ne soffre. Un video che ha scatenato grandi polemiche nei confronti dell’ex di Temptation Island che ha toccato un argomento davvero molto delicato. Tra coloro che hanno voluto dire la propria su quanto visto c’è anche Gabriele Parpiglia. Pur senza fare il suo nome, il noto autore televisivo fa ben capire a chi è rivolto il suo duro attacco: “Ultimamente ho detto che sarei rimasto lontano da critiche – esordisce su Instagram – Però ci sono degli argomenti che non riesco proprio a far passare dalla mia testa e fregarmene, sono le mie cose private e sono gli attacchi di panico.” Così attacca: “Io non ti cito neanche e sai perfettamente che sto parlando di te. Mi hanno segnalato tantissime persone quella put*anata che hai fatto.”

Parpiglia furioso con Francesco Chiofalo: la replica

Gabriele Parpiglia è furioso e fa anche riferimenti alla vicenda della rottura di Chiofalo con Antonella Fiordelisi: “Ora finché giocate a fare Temptation Island sui social va bene, fate ridere.. ma se tocchi un argomento del genere tu devi chiedere immediatamente scusa, devi dire che non sai di cosa stai parlando, non devi permettere a quelle persone che ti hanno scritto e sostenuto quando sei stato male di dubitare della tua intelligenza”, e conclude “devi solamente chiedere scusa e non so di cosa sto parlando perché sono un caz*o di ignorante!” La risposta di Francesco Chiofalo non si è fatta attendere molto. “Lenticchio” ha ammesso di aver sbagliato, negando però che la sua fosse una presa in giro per coloro che soffrono di attacchi di panico.

