Gabriele Pippo e Silvia Tirado Maturani/ Il bacio con Valerio Maggiolini… (Temptation Island Vip)

Gabriele Pippo e Silvia Tirado saranno fra le coppie di Temptation Island Vip prossime allo scoppio?

Di certo la situazione tra Gabriele Pippo e Silvia Tirado è sempre più tragica per il loro futuro, anche se è solo lei a darsi da fare nel villaggio delle donne. Valerio Maggiolini l’ha già conquistata e la scintilla sembra trasformarsi sempre di più in qualcosa di più serio. Nella puntata di oggi di Temptation Island Vip 2019, Gabriele scoprirà in particolare che la fidanzata ha deciso di abbattere uno dei confini impliciti dello stare insieme. Durante il gioco Obbligo o Verità, incalzata dalle amiche, deciderà infatti di dare un bacio sulle labbra al Tentatore. “No no, non posso“, dice senza convinzione prima di alzarsi in piedi e avvicinarsi a Valerio. Anche se gli spoiler non rivelano che cosa accadrà poco dopo, il promo di oggi ha già mostrato un frame in cui Silvia bacia il Single. Per ora sappiamo solo che il commento di Gabriele non sarà leggero: “Raccapricciante, che schifo“, “Mamma mia, vergognati“. Con tutta probabilità, la coppia però si rivedrà solo al confronto finale. Clicca qui per guardare il video di Silvia Tirado e Gabriele Pippo.

Gabriele Pippo e Silvia Tirado Maturani: arrivati al capolinea?

Fino ad ora Gabriele Pippo e Silvia Tirado hanno seguito strade diverse a Temptation Island Vip 2019. Almeno durante i falò. Lei ha sempre riso e sorriso del comportamento del fidanzato, un galletto che fra twerk e proposte, approfitta di ogni momento per far sorridere la Single a cui si è avvicinato. Silvia è sicura che Gabriele stia mostrando un lato del suo carattere che finora non aveva mai visto. Il suo modo di essere leggero la infastidisce: “La loro pochezza si vede da questo. Ma come fa una donna a dire questo. Voi stareste con uno che fa il verso del cinghiale?”. Le reazioni di Gabriele invece sono sempre state di disgusto, anche se nella puntata della settimana scorsa è riuscito a commentare i nuovi video con sarcasmo. “Sono rimasto molto colpito dall’atteggiamento di Silvia e man mano che andiamo avanti continuo ad avere conferme su questo senso”, dice alla conduttrice. Parla di un dolore intenso, di avere dei progetti in ballo con lei “che ora come ora non mi sembrano possibili”. C’è però ancora uno spiraglio, un 5% di possibilità che Gabriele possa cambiare idea sulla fine del loro rapporto. “Non so se lo voglio, è questione pure di buon senso“, dice però non appena gli viene mostrata un’altra clip. Clicca qui per guardare il video di Silvia Tirado e Gabriele Pippo.

