Gabriele Pippo e Silvia Tirado/ Si sono lasciati dopo Temptation Island Vip?

Gabriele Pippo e Silvia Tirado e la dura prova a Temptation Island Vip

Gabriele Pippo e Silvia Tirado Maturani sono riusciti a superare ogni scoglio, anche se diversi spettatori erano pronti a scommettere sulla loro rottura. Come saranno andate le cose in seguito alla fine del programma di Alessia Marcuzzi? Lo scopriremo ne Il viaggio di Temptation Island Vip, uno speciale su tutti i protagonisti della seconda edizione. Il falò di confronto sembrava preannunciare la fine, soprattutto perché Gabriele non ha speso belle parole sulla fidanzata, nel periodo trascorso nel villaggio degli uomini. E invece alla fine ha concesso a Silvia una seconda possibilità, scegliendo di uscire insieme dal reality. “I primi tempi andava tutto a gonfie vele, poi abbiamo iniziato a litigare duramente e ad avere problemi“, racconta Silvia a Uomini e Donne Magazine. Uno dei motivi riguarda proprio le parole offensive che il figlio di Pippo Franco ha usato per descrivere la ragazza: “Gabriele sa benissimo che ho sempre lavorato e che non sono una persona materialista, anzi. A lui non chiedo mai niente“, dice per rispondere alle accuse del fidanzato riguardo alla bella vita che lei ha fatto al suo fianco. Nonostante i tanti momenti di crisi, Silvia si dichiara sicura di volere Gabriele nel suo futuro e di dover lavorare sul suo modo di prendere la vita con più leggerezza. Pippo invece dovrà fermarsi ed essere più razionale: “Attraverso questa esperienza, che è stata sofferta, ho imparato come diventare la versione 2.0 di me stesso e ho capito che Silvia mi ama veramente“.

Gabriele Pippo e Silvia Tirado: il loro amore è naufragato?

Tutto si è risolto nel migliore dei modi fra Gabriele Pippo e Silvia Tirado, con tanto di “ti amo“, detto da lei nel falò di confronto di Temptation Island Vip 2019. Quanto è accaduto nei giorni precedenti però ha sollevato pesanti critiche da parte degli haters, che si sono scagliati contro la ragazza e hanno spinto il figlio di Pippo Franco a prendere le sue difese. “Scimmia” è stata l’etichetta che è stata appiccicata addosso, per via delle sue sembianze particolari. Gabriele si è lanciato subito nel proteggerla, ma le critiche hanno travolto anche lui, alla luce di quanto accaduto nel reality e di tutti quei “che schifo” che ha pronunciato nel ricevere i video sulla fidanzata. A quel punto il ragazzo ha dovuto fare ammenda e prendere le distanze anche dal suo stesso comportamento. “Non arrabbiatevi se difendo Silvia, avete torto. Alcune cose non si giustificano“, ha detto nelle sue Storie. Non tollera infatti gli insulti razzisti contro la Tirado, anche se riconosce di aver detto delle cose pesanti nei suoi confronti, non veritiere. I due staranno ancora insieme? Nelle Storie di lui per adesso Silvia non compare in alcun modo e l’ultima foto scattata insieme risale allo scorso agosto. “Ribadisco nuovamente che non posso purtroppo parlare del programma in maniera esplicita, tranquilli che comunque non appena potrò parlare della verità delle cose, sarò la prima a spiegarvele bene. Non tutto è come sembra, anzi. Non tutte le persone che voi credete brave siano dei santi“, dice Silvia in una Storia.

