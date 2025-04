Gabriele Romagnoli, chi è il marito di Paola Saluzzi

Gabriele Romagnoli è il marito di Paola Saluzzi, popolare conduttrice televisiva e volto noto di Rai, Mediaset e Tv2000. A legarli in maniera sorprendente è stato un film, La grande bellezza di Paolo Sorrentino, capolavoro del cinema italiano premiato anche ai Premi Oscar e che si rivelò “galeotto” per la loro storia d’amore. Infatti la conduttrice, in una vecchia intervista rilasciata a Vieni da me nel 2019, rivelò: “Una persona che stimavo mi disse di andare a vedere questo film. Io andai a vederlo, Sorrentino ha fatto un capolavoro assoluto. Quella persona era Gabriele Romagnoli, il mio amore, mio marito“.

Così è nato l’amore tra Paola Saluzzi e il marito Gabriele Romagnoli, nato a Bologna e classe 1960, non solo giornalista ma anche sceneggiatore. Laureatosi in Giurisprudenza, ha lavorato per la scenografia di serie televisive come Uno bianca e Distretto di polizia; nella sua esperienza da giornalista, invece, ha collaborato per testate quali La Stampa, Repubblica e Vanity Fair, oltre ad una lunga attività di scrittore.

Paola Saluzzi e Gabriele Romagnoli: dal primo incontro al matrimonio a New York

L’incontro della coppia ha cambiato per sempre il corso delle loro vite, visto che nel 2014 hanno celebrato le nozze a New York; il matrimonio tra Gabriele Romagnoli e Paola Saluzzi è stato molto intimo, visto che sull’altare c’erano solo loro due e un amico. “Abbiamo attraversato tutta l’America in auto prima di sposarci” – ha detto la Saluzzi sulle pagine di Oggi.

Dopo il matrimonio celebrato al municipio di New York, il City Clerk, una volta rientrati in Italia Gabriele Romagnoli e Paola Saluzzi sono passati per il consolato per regolarizzare l’atto. “Se la cosa è seria ci vuole il matrimonio, e noi eravamo entrambi liberi” – ha detto la Saluzzi che, parlando del marito, ha confessato: “È una storia bellissima, inaspettata, una di quelle cose meravigliose che la vita ti regala“.

