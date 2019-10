Gabriele Rossi amico o fidanzato di Gabriel Garko?/ Il loro rapporto da sempre al centro del gossip

Gabriele Rossi è uno dei più grandi amici di Gabriel Garko e non stupisce vederli spesso insieme su Instagram, ai grandi eventi e in viaggio. Eppure secondo le voci di corridoio sempre più insistenti, i due non solo avrebbero una relazione da diverso tempo, ma si sarebbero pure sposati in gran segreto. L’ipotesi tra l’altro è stata confermata da una fedina comparsa all’anulare dell’attore, paparazzata e messa in bella mostra dal settimanale Chi. A quanto pare i due potrebbero aver pronunciato il sì in Egitto, dove si trovavano per motivi di lavoro. Oggi, 6 ottobre 2019, sarà lo stesso Garko a parlare del presunto matrimonio con Gabriele Rossi nel salotto di Domenica in. Non ci sono dubbi sul fatto che i due attori siano inseparabili, tanto che hanno scelto di partecipare entrambi al matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

GABRIELE ROSSI, GABRIEL GARKO:”UN AMICO SPECIALE AL QUALE TENGO MOLTO”

I rumors in effetti sono aumentati da quel momento in poi, anche se non è la prima volta che Gabriel si ritrova a rispondere a domande piccanti riguardo la presunta relazione con Gabriele. “Un amico speciale al quale tengo molto”, si è limitato a dire tempo fa proprio al giornale di Alfonso Signorini. “So che a molti piacerebbe saperlo”, ha aggiunto senza confermare nessuna voce, soprattutto sulla possibilità che sia gay. Gabriele Rossi è ancora più riservato dell’amico Gabriel Garko, tanto che di solito è il secondo a pubblicare sui social gli scatti che li riguardano. Il primo invece condivide shooting professionali, foto con amici e tanto di orsetto peluche e pose più che sensuali. In bianco e nero oppure in Egitto, dove tra l’altro alcuni credono che si sia celebrato il matrimonio con Garko.

LE NOZZE SMENTITE TRA GABRIELE ROSSI E GABRIEL GARKO

Nessuna presenza dell’amico artista invece, ma solo una sfinge sullo sfondo. Molto diversa da quella pubblicata da Gabriel, che nel ringraziare gli egiziani che lo hanno accolto all’Elgouna film festival, ha condiviso un’immagine del Red Carpet. Fatta tra l’altro proprio da Rossi, come si può intuire dal fatto che posi sulla sinistra. “Io veramente non mi sono ancora sposato”, ha detto invece l’attore quando uno dei fan gli ha chiesto senza mezzi termini se fosse convolato a nozze. “L’ho saputo come voi dai giornali”, ha aggiunto Rossi smentendo con tutte e forze che i gossip che lo riguardano siano in qualche modo veri. Eppure questo non basta per mettere a tacere i mal pensanti: qualcuno ipotizza che in realtà la frase sia stata scelta solo per allontanare le luci da questa storia.



