Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra stanno insieme?/ “Feeling importante, rapporto…”

Dal coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip sono conseguite numerose rivelazioni e dichiarazioni sulla vita amorosa dell’attore. In particolare si è a lungo parlato della storia d’amore con l’attore Gabriele Rossi. Domenica scorsa, Rossi è stato ospite a Live non è la D’Urso dove ha appunto raccontato di questa storia ma anche della sua vita e del suo coming out. Dopo Garko nella vita dell’attore pare possa esserci un altro volto noto, un cantante per la precisione: Lorenzo Licitra. Si tratta del vincitore dell’edizione numero 11 di X Factor – vinse nella squadra di Mara Maionchi – che è stato già affiancato a Gabriele alcuni mesi fa. Proprio Licitra, infatti, era stato indicato come il possibile motivo della rottura tra Rossi e Garko. Oggi si torna a parlare di lui proprio come possibile nuovo amore di Gabriele.

Il nuovo gossip su Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra

Ecco quanto fa sapere il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia: “L’attore Gabriele Rossi a Live Non è la D’Urso ha fatto coming out e ha raccontato l’amore tormentato vissuto con Gabriel Garko, nato sul set della fiction L’Onore e il Rispetto. Negli ultimi mesi l’attore trascorre molto tempo a Roma con Lorenzo Licitra, vincitore dell’undicesima edizione di X Factor. Un feeling importante e un rapporto speciale, i due erano stati immortalati molti mesi fa dal settimanale Chi.” Dunque ci sarebbe del tenero tra Gabriele e Lorenzo che, al momento, preferirebbero mantenere riserbo sulla loro storia. Un’altra ‘amicizia speciale’ di cui si potrebbe parlare molto nei prossimi giorni…



