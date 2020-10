Gabriele Rossi, ex fidanzato di Gabriel Garko?/ L’attore: “Adesso siamo amici ma..”

Gabriele Rossi è stato davvero il fidanzato di Gabriel Garko oppure no? Per due anni abbiamo parlato della particolare amicizia che ha legato i due attori spesso beccati in giro nei locali e rientrare a casa insieme, e finalmente abbiamo una risposta ufficiale: sì, lo è stato. Fino a questo momento Gabriele Rossi non ha detto niente a riguardo e ufficialmente non ha fatto nemmeno il suo coming out ma mai come in questo caso, il passato in questo caso è d’obbligo perché come racconterà oggi Gabriel Garko a Verissimo sembra che la loro relazione sia finita. I due sono sempre stati discreti e sui social o in tv non hanno mai confermato davvero la loro relazione proprio come Gabriel Garko non ha confermato di essere omosessuale almeno fino a quando non ha lasciato intendere qualcosa nel salotto di Mara Venier a Domenica In e poi ufficialmente anche al Grande Fratello Vip al cospetto della sua ex, finta ex, Adua del Vesco.

GABRIEL GARKO RIVELA: “LA STORIA CON GABRIELE ROSSI E’ FINITA”

Oggi pomeriggio a Verissimo racconterà dei suoi amori e anche di Gabriele Rossi. Di lui si è parlato a lungo come del fidanzato di Garko e poi addirittura del marito quando sono comparsi degli anelli simil fede sulle loro dita, ma quale è la verità? Nel momento in cui l’attore ha letto la lettera nella casa, Gabriele Rossi ha commentato la cosa nelle storie su Instagram mostrando una marionetta attaccata a dei fili che vengono tagliati e, quindi, contento per le rivelazioni di Garko. A quanto pare, però, la loro relazione è finita ormai da mesi e a Verissimo sarà l’attore a confermare: ‘La nostra storia si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Adesso ci sentiamo tutti i giorni e sicuramente posso dire che ci vogliamo più bene da amici”. Cosa è successo davvero tra loro?



