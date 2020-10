Gabriele Rossi, ex fidanzato Gabriel Garko/ Foto: di nuovo insieme sui social ma…

Gabriele Rossi e Gabriel Garko non stanno più insieme, ma dopo l’amore è rimasta l’amicizia tra i due. Lo ha confermato l’attore 48enne nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo dopo il coming out al Grande Fratello Vip, ma lo dimostra anche il fatto che si mostrano ancora insieme sui social. Gabriel Garko è stato recentemente paparazzato con Gaetano Salvi, ma nei giorni scorsi è stato immortalato insieme al collega a Roma. In quest’ultimo caso non è una “paparazzata”, perché i due hanno fatto visita all’Accademia Buccellato Rossi, scuola di danza gestita proprio da Gabriele Rossi sulla Via Aurelia. I due hanno pubblicato la stessa foto su Instagram: nello scatto sorridono entrambi guardando la telecamera. Anche questa foto conferma, dunque, che dopo la rottura non è rimasto alcun rancore, ma una bella amicizia. “Forse ci vogliamo più bene da amici che da altro”, aveva detto a Verissimo Gabriel Garko. Il bene reciproco, dunque, è sopravvissuto alla fine dell’amore tra i due attori.

GABRIELE ROSSI E GABRIEL GARKO: DALL’AMORE ALL’AMICIZIA

Nelle ultime settimane però Gabriele Rossi ha atto discutere perché è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dopo essersi concessi una cena e una passeggiata per le strade di Roma, sono stati fotografati mentre si davano un bacio. Un flirt che ha destato subito qualche sospetto, tanto che Dagospia aveva insinuato che potesse essere “finto”, usato per lanciare un segnale ai rispettivi ex fidanzati. Alla fine si è scoperto che nella vita di Gabriel Garko c’è un altro uomo e che Gabriele Rossi e l’ex fidanzato sono in ottimi rapporti. La loro storia, inizialmente presunta, ha tenuto banco sulle testate di cronaca rosa per diversi anni, anche se non c’è mai stata una ufficializzazione. Il coming out di Gabriel Garko è infatti recente. Eppure, l’entità del loro rapporto è sembrata chiara a molti. I due sono stati immortalati spesso insieme, anche se sempre molto riservati e schivi. E ciò è accaduto appunto anche recentemente, ma sotto un’altra veste, quella di amici.





