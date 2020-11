Gabriele Rossi/ Fidanzato? Coming out a Live Non è la d’Urso dopo quello di Gabriel Garko…

Gabriele Rossi, coming out a Live Non è la d’Urso dopo quello di Gabriel Garko?

Gabriele Rossi sarà ospite a Live Non è la d’Urso e sicuramente questo sarà uno dei momenti più attesi di queste ultime settimane. L’attore non ama molto stare sotto i riflettori, almeno quando si parla della sua vita privata e fino a questo momento non aveva ancora detto la sua riguardo al coming out di Gabriel Garko. Quest’ultimo ha scelto di parlare della sua omosessualità prima al Grande Fratello Vip al cospetto della sua finta fidanzata, Adua del Vesco, e poi anche a Verissimo, spiegando il perchè di questa scelta, e allora tutto questo che ha che fare con Gabriele Rossi? Presto detto, l’attore in passato ha avuto una relazione con Gabriel Garko e l’ammissione di quest’ultimo non ha fatto altro che essere un outing anche per Rossi che non aveva ancora apertamente rivelato il suo orientamento sessuale. Certo, non c’è bisogno di farlo sempre e comunque ma, a quanto pare, sarà Barbara d’Urso ad ospitare il giovane attore raccogliendo il suo commento a riguardo e, forse, anche il suo coming out ufficiale.

Come è finita la storia con Gabriel Garko?

Chi ha seguito le rivelazioni di Gabriel Garko ha potuto notare che proprio in quel momento, quello che possiamo definire il suo ex, ha postato una storia su Instagram con una vignetta in cui delle forbici tagliavano i fili di una marionetta al grido di libertà. Finalmente Gabriel è felice e leggero dopo le sue rivelazioni e dopo anni passati a nascondersi, con Gabriele Rossi compreso, può voltare pagina. Ma cosa dirà il suo ex in tv questa sera? A quanto pare il loro rapporto è stato bello e intenso ma una serie di complicazioni ha portato all’addio. Tra i due è rimasto un ottimo rapporto di amicizia che proprio Gabriel Garko ha etichettato come migliore del loro rapporto come fidanzati. In molti avevano capito della loro liason e in un certo momento, quando i due sono apparsi con l’anello al dito, qualcuno aveva avanzato l’ipotesi che potessero addirittura essersi sposati. Alla fine tutto è andato diversamente, il come lo scopriremo questa sera.



