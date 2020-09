Gabriele Rossi, fidanzato Gabriel Garko?/ Il coming out conferma le voci del gossip..

“Questa sera tutta la verità”. L’aveva detto e lo ha fatto. Gabriel Garko ha fatto un delicato ma chiaro coming out, confermando ciò che in tanti credevano da tempo. Questo punta inevitabilmente i riflettori su un attore che da mesi è associato a lui come suo presunto fidanzato: Gabriele Rossi. D’altronde di indizi non sono mancati in questo tempo. Da scatti usciti sui vari magazine di gossip, ad avvistamenti e ancora a foto pubblicate dallo stesso Garko su Instagram al fianco dell’attore (che abbiamo ben conosciuto anche nel corso della prima edizione del Grande Fratello Vip, dove è arrivato secondo), tutto ha fatto intendere che tra i due potesse esserci del tenero.

Gabriele Rossi e quell’amicizia “speciale” con Gabriel Garko

E infatti quella tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi è stata spesso definita “un’amicizia speciale”, più di una semplice amicizia ma meno di una storia d’amore, proprio in mancanza di conferme dai diretti interessati. Ma un altro indizio di questo loro rapporto speciale è arrivato proprio nelle ultime ore: sotto al post col quale Garko annunciava l’ingresso al Grande Fratello Vip per dire ‘tutta la verità’, Gabriele Rossi ha commentato “verità e giustizia”. Non ci resta che attendere, dunque, la conferma di questa storia d’amore.



