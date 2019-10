Gabriele Troisi, Over 25/ Emozioni e applausi, Mara Maionchi ha un top (X Factor 13)

Gabriele Troisi, ad X Factor, ci ha messo solo alcuni istanti per far innamorare di sè e della sua capacità di interpretare la musica al pianoforte. Appena salito sul palco ha dimostrato subito di essere un pianista molto talentuoso, il piano, infatti, è uno strumento che gli appartiene e con il quale ha una sintonia particolare sin da ragazzino. Ai provini del talent, svoltisi al Palatour di Torino, ha presentato una versione molto delicata e struggente di “Rose Viola” di Ghemon, non solo il pubblico, ma anche i giudici sono stati subito tutti a bocca aperta e infatti Troisi ha incassato quattro sì all’istante. Gabriele Troisi ha un passato da ex vocalist di una band chiamata proprio EX, con cui ha partecipato al Caserta Music Festival. Gabriele ha pubblicato, con la sua band, anche un brano intitolato “Bumaye”. Ma è il pianoforte il vero compagno di Troisi, è lui a dargli le emozioni musicali più forti, è del piano che non si separa mai anche perché lo conosce come sè stesso al punto da essere diventato insegnante di pianoforte già da molti anni. Tra i giudici più entusiasti vi è stato Samuel che, sin dalle prime battute della canzone di Gabriele, ha capito e poi dichiarato che egli rappresenta un vero talento da non lasciarsi scappare nel panorama musicale italiano. Clicca qui per l’intensa interpretazione di Gabriele Troisi.

Gabriele Troisi, X Factor 13: conquistata Mara Maionchi

Ma Gabriele Troisi è appena all’inizio del suo percorso ad X Factor, egli approda ai Bootcamp e qui conquista Mara Maionchi e si aggiudica un posto agli Home Visit che si terranno a Berlino. Il brano con cui ha emozionato il giudice degli over uomini è stato “Talk is Cheap” di Nick Murphy e Chet Faker. Non solo Mara Maionchi si è emozionata a sentirlo, anche gli altri giudici hanno proferito complimenti e dichiarazioni di grande stima per il talento musicale e la capacità d’interpretazione di Gabriele. Ora Gabriele dovrà affrontare l’ultima sfida degli Home Visit, durante la quale dovrà dare il meglio di sè per aggiudicarsi un posto definitivo nel talent più seguito dagli amanti della musica in Italia.

