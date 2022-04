Gabriele Vagnato, chi è?/ Il Ti Toker a San Pietro al fianco di Papa Francesco

I social network sono ormai diventati parte integrante della nostra quotidianità e permettono non solo di essere informati su quanto accade intorno a noi, ma anche di tenere i contatti con persone che non vediamo da tempo. Uno strumento di questo tipo, però, può essere utile anche per veicolare un messaggio a cui teniamo in modo particolare ed è quello che sta tentando di fare ormai da qualche tempo Gabriele Vagnsto, 21enne tra i più seguiti su Tik Tok, dove vanta ben tre milioni di follower.

Il ragazzo ormai da qualche anno ha anche un suo canale su YouTube, dove intrattiene gli utenti con i suoi interventi comici, spesso sarcastici. Ma ora ad attenderlo c’è un compito davvero particolare: sarà infatti a Piazza San Pietro, a Roma, insieme a Blanco per l’incontro che il Papa ha organizzato con i giovani, il primo dopo la pandemia.

Chi è Gabriele Vagnato: da Tik Tok a Piazza San Pietro

Gabriele è certamente felice di questa responsabilità, anche se non può nascondere un po’ di paura, come è normale che sia in una cornice così particolare: Cosa ci faccio lì sarà la prima cosa che chiederò al manager del Papa, posto che ne abbia uno e che non sia l’Altissimo. Devo ringraziare Andrea, che ho conosciuto al Festival di Sanremo. Siamo stati subito in sintonia, poi un giorno mi ha telefonato e mi ha parlato di un evento davanti a 20 mila persone. Alla telefonata dopo erano diventati 57 mila, più il Papa. Per fortuna non ce n’è stata una terza, sennò chissà” – ha detto in un’intervista a ‘Repubblica’.

L’idea di incontrare il Pontefice non può che emozionarlo ed è per questo che si augura che tutto possa andare per il meglio: “Papa Francesco ci riceverà prima dell’evento – ha detto lui a ‘Oggi’ –. Giusto per diminuire la mia preoccupazione… Continuerò a dirmi ‘Non fare cavolate’. So che se dico una cosa brutta si arrabbierà. E poi mi chiedo: come lo saluto il Papa? Gli dò la mano? Lo saluto con il gomito? Mi devo inchinare? Mi sta salendo l’ansia“.













