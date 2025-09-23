Gabriele Vagnato, chi è il tiktoker: da Catanzaro Lido a Milano dopo aver cominciato a fare video dieci anni fa, dopo la morte del papà

Tra gli influencer e youtuber più seguiti, Gabriele Vagnato è attivo su YouTube, Instagram e TikTok, risultato tra i più amati e apprezzati. Originario di Catanzaro Lido, da anni ormai vive a Milano, per svolgere quel lavoro che tanto ama, che a lungo ha sognato e che gli ha permesso di sognare in grande. Gabriele, che ha cominciato a fare video per gioco dopo la morte del papà, ha trovato nella comicità e nel suo lavoro una valvola di sfogo e un modo per superare il dolore. Oggi, a Milano, è felice ma sente la forte mancanza della famiglia, del fratello più piccolo e della mamma, la sua famiglia dopo la morte del padre.

“Crostatina”, chi è la moglie di Antonio Ornano e figli/ "Scoperta la gravidanza, poi l'adozione"

In questi anni, per lo youtuber, non sono mancate le grandi soddisfazioni, come la chiamata di Fiorello che lo ha voluto nel cast di Viva Rai 2. I due hanno infatti collaborato per due anni e la vicinanza con Fiorello ha permesso al giovane di crescere e assumere un’esperienza fondamentale. “Ho avuto la fortuna di lavorare con uno dei più grandi showmen italiani che è diventato un po’ un papà artistico che mi ha insegnato tutto” ha rivelato a Vanity Fair, consapevole della fortuna avuta. Quel bambino che da piccolo guardava Zelig e Colorado sognando di fare spettacolo, è riuscito dunque a realizzare il suo sogno.

FREEZE – Chi sta fermo vince!/ Diretta 23 settembre 2025: da Paolantoni a Scintilla, tutti gli ospiti

Gabriele Vagnato è fidanzato? “Non penso al futuro e…”

Gabriele Vagnato, dopo una storia durata quattro anni, è di nuovo single. “Conservo il ricordo di una storia bellissima” ha rivelato. Attualmente il giovane youtuber non ha nessuna ragazza vicina: come confessato, non vive nell’ansia di dover necessariamente conoscere qualcuna, essendo ancora molto giovane. Quello che succederà, però, lo accoglierà a braccia aperte, amore compreso.