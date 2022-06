Gabriele Vagnato/ “Papa Francesco? Mi piace, sa parlare ai giovani: e in tv…”

Ci siamo quasi: è tutto pronto per “Love Mi”, il concerto-evento di beneficienza organizzato in piazza Duomo a Milano da Fedez e J-Ax (a favore della Onlus Together To Go) e che sarà trasmesso in diretta su Italia 1 a partire dalle ore 19:00: condotto dalla coppia formata da Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, lo show vedrà affiancare le due madrine dalla ‘new entry’ Gabriele Vagnato, la star dei social che questa sera si disimpegnerà nelle vesti di inviato speciale dietro le quinte e fra il pubblico presente e che si annuncia numeroso dal momento che l’ingresso a “Love Mi” è gratuito.

Ma chi è questo giovanissimo ‘creator’ di 21 anni e che vanta già oltre un milione di follower sul suo profilo Instagram e quasi 4 invece su Tik Tok? Originario di Asti, dove è nato, Gabriele Vagnato è cresciuto tuttavia in quel di Catanzaro e alla passione per la scrittura comica e l’intrattenimento in stile ‘one man show’ sin da piccolo ha unito quella per i social network che negli ultimi tempi sono diventati il suo trampolino di lancio. Vulcano di idee e molto abile nelle parodie come pure nei suoi buffi e surreali travestimenti, Gabriele ha cominciato a spopolare tra i giovanissimi dopo aver aperto nel 2014 il suo account YouTube con dei video ‘casalinghi’ e che comunque già lasciavano intravedere il suo talento di ‘creator’. Da lì alla pubblicazione del primo libro e allo sbarco sul piccolo schermo, come avviene spesso oggi, il passo è stato breve…

GABRIELE VAGNATO, “LA MIA MATURITA?: HO FATTO DA CAVIA PERCHE’ ALL’ORALE…”

In attesa di scoprire come se la caverà Vagnato nel backstage di “Love Mi”, di recente il tiktoker ha fatto parlare di sé per alcune interviste in cui è tornato non solo sul tema della fede e del suo apprezzamento per Papa Francesco, ma anche sugli esami di Maturità che tuttavia per lui sono oramai solo un ricordo. Diplomatosi nel 2019 con un discreto 93, Gabriele ha scherzato col portale specializzato Skuola.net dicendo di essere stato quell’anno una sorta di cavia: “Era l’ultimo anno prima della pandemia e il primo -e ultimo, NdR- anno in cui l’esame è stato svolto con la modalità delle ‘buste’ sorteggiate a caso il giorno dell’orale… Però mi è andata bene anche se hanno tolto la terza prova anche se non mi spiegherò mai la decisione di far scegliere al caso l’andamento del proprio orale…” ha raccontato, invitando poi tutti i lettori del sito e i maturandi di quest’anno a vivere serenamente l’esperienza perché “è molto più semplice di quanto si immagini…”.

A dimostrazione del fatto che è una delle giovani star dei social più ricercate oggi in Italia, Gabriele è stato scelto anche, assieme ad Andrea Delogu, a intrattenere i 57mila adolescenti arrivati a Roma per incontrare Papa Francesco, il primo ‘meeting’ del Pontefice in Vaticano dopo lo stop forzato della pandemia. Parlando dell’evento dello scorso aprile, a cui hanno partecipato anche Matteo Romano e Blanco, Vagnato ha espresso la sua ammirazione per papa Bergoglio: definitosi credente e fan di Francesco, il ragazzo si era complimentato per la scelta di parlare alle nuove generazioni scegliendo personaggi come Blanco e poi lodando il Papa per la sua celebre intervista da Fabio Fazio: “Lui era quasi sfacciato, dice le cose come stanno, parla senza filtri e osserva il mondo attuale”.











