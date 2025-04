GABRIELLA CARLUCCI, “MAI PIU’ IN TV CON LE MIE SORELLE DOPO L’EPISODIO DEL…”

Gabriella Carlucci, chi è la conduttrice, politica e personaggio televisivo che torna negli studi di “Verissimo” dopo tanti anni per confessarsi e parlare di sé a 360 gradi nella nuova puntata che ci accingiamo a vedere? Del sempre ricco parterre di ospiti allestito da Silvia Toffanin per l’appuntamento del sabato del suo talk show farà parte infatti anche la 66enne originaria di Alghero, oggi forse uscita un po’ dai radar del grande pubblico e nota anche per essere la sorella di Milly, una delle conduttrici tv più gettonate e di maggior successo degli ultimi anni. Ma cosa sappiamo della carriera e la vita privata di Gabriella Carlucci? Scopriamolo di seguito raccontando tutto dall’inizio e cioè…

…dal 1959, anno di nascita di Gabriella Carlucci, seconda delle tre figlie avute da Luigi Carlucci, generale dell’Esercito Italiano, e Maria Caracciolo. Sposata una prima volta con l’attore Gianfranco Jannuzzo nel 1989, da cui si era poi successivamente separata, la sorella di Milly e Anna è convolata una seconda volta a nozze nel 1996 con l’avvocato Marco Catelli. Per quanto concerne la sua carriera, dopo aver conseguito due lauree presso La Sapienza di Roma, in Lingue e poi in Lettere, la Carlucci aveva iniziato il proprio percorso in televisione nelle piccole emittenti capitoline e in seguito sotto l’ala protettiva dell’indimenticato Enzo Tortora, a cui si è detta sempre grata, nel 1983, affiancandolo nello storico “Portobello”. Dopo aver condotto varie trasmissioni, tra Rai e Mediaset, ecco anche l’ingresso in politica nel 1994 tra le fila di Forza Italia, dopo essere stata per tanti anni vicina alla Democrazia Cristiana.

CARLUCCI, “ADDIO ALLA POLITICA? MI SONO REINVENTATA IMPRENDITRICE PER…”

In chiaroscuro il rapporto di Gabriella Carlucci con la politica: dopo essere stata eletta nel 2001 alla Camera, rivestendo in seguito il ruolo di Presidente della Bicamerale per l’Infanzia, è stata rieletta per ben due volte in Parlamento, prima nel 2006 sempre nelle liste di Forza Italia e poi alle Politiche del 2008 con il Popolo delle Libertà. È del 2011 l’addio al movimento di Silvio Berlusconi e l’adesione all’UDC, ma nelle due successive tornate elettorali (2013 e 2018) non sarà più rieletta, anche se la sua carriera politica continuerà con l’elezione a sindaco di Margherita di Savoia (Puglia) nel 2010, prima delle sue spontanee dimissioni due anni dopo. Oggi, lontana dal mondo della politica e anche del piccolo schermo (spieghiamo sotto i motivi…), Gabriella Carlucci lavora come imprenditrice lontana dai riflettori.

Ma da cosa deriva la decisione di Gabriella Carlucci di dire addio alla televisione e di non lavorare più assieme alle sorelle Milly e Anna? In una bella intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, la 66enne ha ripercorso in parte la sua carriera: “Basta con la tv e la politica? Mi sono reinventata imprenditrice nel cinema. Noi italiani facciamo bei film ma poi siamo carenti nella distribuzione all’estero (…) Organizzo grandi eventi per arte, moda, cibo, agricoltura” aveva spiegato, ammettendo anche che una sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” a suo dire sarebbe “troppo scontata”. A ‘Libero’ invece aveva spiegato i motivi di quell’addio risalente a diversi anni fa: “A inizio carriera decidemmo dopo un episodio preciso che non avremmo fatto mai cose insieme” aveva detto a proposito di un’imitazione che di loro fece l’indimenticato Trio Solenghi-Marchesini-Lopez. “Con Milly? Grazie al matrimonio di Angelica, sua figlia, siamo riuscite a stare insieme due giorni di seguito. Non succedeva da Natale: lei non usa lo smartphone, quindi può ricevere solo messaggini di pochi caratteri. Non vuole essere raggiunta…”.