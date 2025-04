Ospite di Verissimo, Gabriella Carlucci ha parlato di quanto le è successo durante un viaggio in Messico, meta che aveva raggiunto a soli 21 anni con l’ex fidanzato. “Ci fu uno scontro frontale tra la macchina su cui viaggiavamo noi e un camion che ci è venuto addosso“, ha raccontato la donna, “Il mio ragazzo morì sul colpo, io ebbi delle fratture pesantissime di cui mi resi conto solo in un secondo momento“. La donna, allora giovanissima, si era poi ritrovata da sola a Città del Messico raccontando che per ben dieci giorni nessuno aveva avuto sue notizie.

Le conseguenze sono state disastrose, dato che Gabriella Carlucci ha riportato rotture in molte parti del volto: “Mi ero rotta l’orbita destra, tutto il naso e il nervo facciale“, ha spiegato a Verissimo, “Ci ho messo circa 6 anni per ricostruire tutto, il naso è un pezzo della mia costola, ho fatto oltre 5 interventi“. Non solo, per diverso tempo ha svelato di aver avuto la faccia asimmetrica, rimessa a posto solo grazie alle operazioni successive.

Gabriella Carlucci parla del figlio Matteo: “Oggi segue le orme di zia Milly“

Molti si chiedono come sia il rapporto tra Gabriella Carlucci e le sorelle Milly e Anna, un argomento toccato poche volte durante il corso della sua vita. A questa domanda, la donna ha risposto finalmente durante un’intervista a Silvia Toffanin, dicendo che da bambina tutte e tre litigavano tantissimo ma oggi considera quello con le sorelle come un affetto indissolubile, aumentato ancora di più dopo che i due genitori sono scomparsi. Oggi si vedono spesso: “Pur facendo vite impegnate, troviamo ogni occasione per unirci e stare insieme“. Gabriella Carlucci è legatissima al figlio Matteo, il quale ha seguito le orme di zia Milly fondando una sua società di produzione. Non solo, è un avvocato ma ha deciso di non intraprende la protezione.