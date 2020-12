Gabriella Carlucci/ “Ho perso mamma e papà, spero di essere come loro”

Gabriella Carlucci ospite a Domenica In oggi pomeriggio dopo una lunga assenza dalle scene

Gabriella Carlucci che fine ha fatto? Era una conduttrice, ballerina e spericolata un tempo quando si alternava tra programmi in prima serata e quelli della domenica pomeriggio, e poi? Il nulla, o quasi. Mentre la sorella Milly ha continuato con successo la sua carriera tv diventando una delle signore della Rai, la sorella si è dedicata alla politica e alla famiglia scomparendo dalle scene. Oggi i suoi fan avranno modo di vederla e sentirla ospite a Domenica In di Mara Venier. La conduttrice già nei giorni scorsi è tornata ospite a Storie Italiane per parlare di questo tempo lontano dalla tv e dalla sua voglia di occuparsi del figlio Matteo che adesso ha 22 anni, si è laureato e lavora, ma, soprattutto, della sua voglia di essere presente per lui, come una famiglia vecchio stampo in cui i genitori sono il perno della famiglia e della vita dei loro figli. Proprio parlando di genitori e di valori, la Carlucci ha parlato di ultimi anni terribili, quelli che le hanno portato via prima la madre e poi il padre.

Gabriella Carlucci ospite a Domenica In: “Ho perso mamma e papà, spero di essere come loro”

Gabriella Carlucci ha avuto modo di raccontare della morte della madre, venuta a mancare nel 2015, e poi anche del padre, andato via a 91 anni. L’unica cosa che adesso spera è essere come loro mettendo in campo i valori che le hanno insegnato e a Storie Italiane ha spiegato: “Erano meravigliosi, ci hanno dedicato la loro vita. Sono stati così anche con i loro nipoti.. Sono con me tutti i giorni. Per me sono un punto di riferimento, sono molto credente quindi so che li rivedrò”. Ma oggi pomeriggio a Domenica In non ci sarà solo spazio per l’emozione e per i ricordi visto che la conduttrice avrà modo di essere al centro di quella che è stata una intervista in stile “amarcord” nella quale ripercorrerà con Mara Venier alcune tappe della sua carriera televisiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA