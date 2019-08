GABRIELLA CARLUCCI/ “Mia sorella Milly è la numero uno e devo dire grazie a…”

Gabriella Carlucci pronta a tornare in tv come Guest star di “Ballando con le Stelle” della sorella Milly Carlucci su cui dice: “lei è sempre la numero uno”. La politica e conduttrice televisiva si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Spy parlando dei suoi recenti impegni come organizzatore di eventi cinematografici finalizzati ad aiutare le aziende italiane a farsi conoscere all’estero. Volto noto della tv, in passato Gabriella ha condotto due Festival di Sanremo e “Buona Domenica”, oggi non ne sente più di tanto la mancanza: “l’ho fatta in questi anni in America e in Inghilterra con programmi dedicati alle eccellenze italiane. Me la sono cavata bene considerando che conducevo in inglese e spagnolo”. Riguardo al fatto che in Italia non conduce un programma televisivo da anni, Gabriella non ci pensa più di tanto visto che l’affetto del pubblico non le è mai mancato: “mi riconoscono ancora e non mi scambiano per mia sorella Milly. Mi chiedono ‘perchè non torni in tv?’ o ‘perchè non torni in politica?’”. La Carlucci, in realtà non è tornata né in tv né in politica semplicemente perchè in tutti in questi anni si è dedicata ad altri impegni come i Festival del Cinema organizzati a Palma de Maiorca e Belgrado, due eventi “diventati il tramite per vendere il cinema italiano all’estero e una vetrina per la moda, l’arte e la cultura italiana” racconta a Spy.

Gabriella Carlucci su Melaverde: “non sono per le minestre riscaldate”

Non solo, tra gli altri impegni della conduttrice e politica italiana c’è anche il Festival di Marettimo: “ho portato il grande cinema su un’isola stupenda che non una una sala cinematografica. Nel 2020 voglio far crescere la sezione ambiente: è importante parlare di salute del pianete”. Parlando di ambiente e salute, la Carlucci ha smentito un suo ritorno alla guida di MelaVerde, lo storico programma di Rete 4: “non sono per le minestre riscaldate. Mi annoio a fare sempre le stesse cose, preferisco le nuove sfide”. In tema di sfide, Gabriella Carlucci è pronta a proporre un nuovo format televisivo: “Un format per la Cina, una sfida tra chef cinesi e italiani che dovranno cucinare con le nostre eccellenze gastronomiche”. Tante cose sono cambiate rispetto alla tv del passato, ma la Carlucci ha una sua idea riguardo a quello che passa oggi: “rispecchia i nostri tempi: è tutto veloce, cotto e mangiato, si hanno meno soldi di una volta. Non la giudico ma la trovo meno raffinata”. Una menzione a parte merita la sorella Milly Carlucci: “è in assoluto la numero uno. A me la tv piace moltissimo e penso di saperla fare, ma ho diversificato le mie attività anche perchè due conduttrici con lo stesso cognome e per di più somiglianti erano troppe. Ma sono contente di ciò che ha fatto”.

Gabriella Carlucci a Ballando con le Stelle?: “Si, ma solo come ballerina per una notte”

Su una possibile sua partecipazione a Ballando con le Stelle, il celebre dancing show della sorella, ha detto: “no, ma solo perchè non ho il tempo, ma ballerina per una notte si!”. Gabriella Carlucci, forse in pochi lo sanno, è stata la prima conduttrice del Festival di Sanremo: “prima di me c’erano le vallette. Mi chiesero di condurre con Miguel Bosè: abbiamo auto un 20 milioni di spettatori. Due anni dopo mi richiamarono per affiancare Johnny Dorelli: la finale ha fatto il 76% di share”. Parlando di televisione, la Carlucci c’è una persona a cui deve dire un grande grazie: “a Enzo Tortora. A 21 anni feci il provino per diventare inviata di Portobello. Dovetti commentare un video sulla regina Elisabetta. Tortora disse: sei tu quella che cerchiamo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA