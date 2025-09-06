Samantha De Grenet si confessa a Verissimo: la malattia della madre e la rabbia di sentirsi impotente davanti al suo dolore.

Poco tempo fa Samantha de Grenet era tornata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare di sua madre Gabriella, la quale soffre di una grave malattia che peggiora sempre di più. “Parlare di me è facile, ma quando si va a parlare di qualcuno che ci sta seguendo devo essere molto attenta a ciò che dico”, aveva detto nel talk show di Canale 5, “Questo è un momento di difficoltà, mia madre è tornata ad essere una bimba da proteggere. I ruoli non si sono invertiti, però in questa fase della mia vita io sono nella canzone di Simone Cristicchi“. La showgirl e opinionista aveva spiegato di essere molto arrabbiata per la malattia della mamma, e di sentirsi impotente nella gestione.

Sua madre, che per via della malattia è tornata ‘bambina’, è stata una donna con un vissuto incredibile, una carriera brillante e una mamma meravigliosa. In tutto questo, il padre di Samantha de Grenet è una roccia e ha fatto della pazienza la sua virtù. “Questo è l’amore: nei momenti belli è facile, è nei momenti difficili che si vede l’amore vero”, ha spiegato a Silvia Toffanin. Ma di che malattia soffre la mamma della conduttrice? Nel 2023 la signora Gabriella è stata ricoverata per una grave polmonite bilaterale e Samantha ha raccontato quel momento come uno dei peggiori della sua vita.

Samantha de Grenet sulla malattia della mamma: “Caduta sotto la voragine“

“In quel momento è stato per la prima volta ho sentito il pavimento scapparmi via da sotto i piedi, come se fossi caduta sotto la voragine“, ha confessato Samantha de Grenet che si è accorta che sua madre non stava bene in seguito al Covid. Infatti, durante il virus si era capito che la donna aveva qualcosa di ulteriore che poi si è scoperto essere una brutta polmonite bilaterale. A quel punto, i suoi fratelli si sono impegnati per farle fare ulteriori controlli e come ha raccontato lei stessa a Verissimo, “l’hanno presa per i capelli”.

Durante la confessione a Verissimo, Samantha de Grenet ha anche letto una lettera commovente dedicata ai suoi genitori nel giorno del loro anniversario e Silvia Toffanin si è commossa ammettendo che quella era stata una giornata difficile. Proprio quel giorno era anche arrivata la notizia della morte di Eleonora Giorgi.