Gabriella Corona “Fabrizio si ucciderà”/ “Mio figlio è malato, Carlos è decisivo”

Gabriella, la mamma di Fabrizio Corona, si ritrova a vivere un nuovo dramma e questa volta la situazione appare più grave delle precedenti. In una intervista concessa a Giovanni Terzi per Libero Quotidiano, la donna non ha dubbi: “Fabrizio è a rischio suicidio: il 70 per cento delle persone che soffrono della sindrome di cui soffre lui, alla fine si tolgono la vita”, dice. Mamma Gabriella non ha semplicemente paura ma si dice “disperata” e totalmente coinvolta in questa situazione. “Questo è un colpo mortale dato a mio figlio e anche a me”, ha ammesso, ribadendo quanto sia rimasto impressa nella sua mente e nel cuore l’immagine di Fabrizio insanguinato mentre veniva portato via in manette.

Gabriella ha spiegato il livello di miglioramento di Fabrizio nell’ultimo periodo: a detta della donna l’ultimo anno di terapia aveva dato i suoi frutti anche se, nei casi come Fabrizio, basterebbe un piccolo stress per far crollare tutto. Non essendo del tutto guarito, la paura della donna è che “non solo possa peggiorare di nuovo, ma anche farsi del male in modo definitivo”. Mamma Gabriella ha ribadito la patologia esatta che affligge il figlio: “È una patologia psichiatrica che si chiama disturbo borderline con disturbo bipolare di tipo narcisistico associato ad una sindrome depressiva maggiore. (La diagnosi è nell’ordinanza di revoca, ndr). E questa patologia non è compatibile con la detenzione”.

GABRIELLA CORONA, MAMMA DI FABRIZIO: PAURA PER LE CONDIZIONI DEL FIGLIO

La signora Gabriella Corona, mamma di Fabrizio, ha replicato anche alle nuove accuse di Nina Moric. L’ex moglie di Fabrizio, rispondendo ad un follower avrebbe accusato proprio la madre di averle tolto il figlio con l’aiuto di un giudice amico. La donna, nell’intervista a Libero, ha precisato che ad averle tolto il figlio anni fa fu il Tribunale dei minori che poi lo affidò a lei. “Credo che una dichiarazione così grave nei confronti di un giudice non possa che avere conseguenze purtroppo gravi per Nina”, ha aggiunto Gabriella. Poi ha aggiunto di essere certa che nel periodo in cui le fu affidato Carlos il ragazzo trascorse un periodo sereno. Per quanto riguarda Fabrizio, invece, aggiunge, “Nina Moric faceva denunce direttamente al Tribunale di sorveglianza, cosa inusuale e che aveva come unico scopo quello di rimandare in galera lo stesso Fabrizio”.

Nell’ordinanza oltre a quelle della Moric sarebbe citata anche un’altra denuncia da parte di una persona che si era dichiarata amica ma che la madre non intende citare. Al momento, spiega mamma Gabriella, Carlos si trova all’estero dai genitori della Moric. Ogni tanto ha ammesso di sentirlo al telefono e in quelle circostanze chiederebbe spesso del padre. Quando è andata a trovare Fabrizio al Niguarda lo ha trovato “dimagrito e provato”. “Per lui Carlos è decisivo”, ha proseguito, commentando il forte legame tra padre e figlio. In quella circostanza gli ha dovuto anche comunicare gli ulteriori 9 mesi della Cassazione, notizia alla quale ha reagito “come un uomo distrutto”.



