Gabriella Farinon, chi è e carriera tv: da “signorina buonasera” a conduttrice e attrice

Gabriella Farinon rappresenta una pietra miliare della televisione italiana, grazie al ruolo di annunciatrice e presentatrice che tanto lustro le ha dato tra gli anni ‘60 e ‘70. Originaria di Oderzo, nella provincia di Treviso, è nata nel 1941 ed è diventata una delle “signorine buonasera” del piccolo schermo dagli studi Rai di Roma: a lei, assieme alle sue più celebri colleghe nel ruolo come Rosanna Vaudetti, Maria Giovanna Elmi e Laura Efrikian, spettava il compito di raccordare i programmi del palinsesto televisivo, annunciandoli nel corso della giornata.

Gabriella Farinon, oltre al ruolo di annunciatrice, è presto diventato un volto familiare del piccolo schermo per il pubblico italiano: è stata infatti presentatrice di Un disco per l’estate tra il 1967 e il 1975 accanto a pilastri del piccolo schermo come Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado ed Enzo Tortora, conducendo anche il Festival di Sanremo in ben 3 occasioni, nel 1969, nel 1973 e nel 1974. Inoltre si è distinta anche come attrice, recitando in numerosi fotoromanzi della casa editrice Lancio e interpretando numerosi film tra gli anni ‘60 e ‘70.

Gabriella Farinon e gli amori: il matrimonio con Stefano Romanazzi fino alla morte di lui

Per quanto riguarda la vita privata, Gabriella Farinon è stata inizialmente sposata con il regista Salvatore Modesti: dal loro matrimonio sono nati due figli, Barbara e Francesco, ma la loro storia d’amore è giunta successivamente ai titoli di coda. L’ex “signorina buonasera” ottenne infatti l’annullamento delle nozze dalla Sacra Rota, in seguito al quale celebrò il matrimonio con Stefano Romanazzi, affermato industriale ed imprenditore.

Il loro matrimonio è durato fino al 1994, anno in cui l’uomo morì prematuramente. “Dopo il divorzio mi sono sposata con un pugliese, Stefano Romanazzi; è stato l’amore della mia vita…”, aveva raccontato l’annunciatrice televisiva in un’intervista rilasciata a Vieni da me qualche anno fa.

