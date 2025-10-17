Gabriella Farinon, ospite oggi a La Volta Buona, ha detto la sua sul tema dei tradimenti in amore; poi la ‘curiosa’ proposta di matrimonio.

La puntata odierna de La Volta Buona mette i riflettori sul tema sentimentale, al netto delle liaison ma anche dei tradimenti che spesso lambiscono il mondo dell’amore. A raccontare la propria esperienza c’è anche Gabriella Farinon che, con consapevolezza, ha asserito: “Tutti siamo stati traditi, a volte non lo vuoi sapere o quando ne vieni a conoscenza decidi di superarlo. Col pensiero l’abbiamo fatto tutti, poi fisicamente se è successo te lo tieni per te…”.

Ma non solo i tradimenti, Gabriella Farinon ha avuto a che fare anche con dei corteggiamenti particolarmente atipici. Uno in particolare ancora lo ricorda e risale ai tempi delle sue gesta da annunciatrice tv. Volto noto e amato, riceveva spesso lettere di apprezzamento e anche… di proposte di matrimonio!

Gabriella Farinon e la ‘particolare’ proposta di matrimonio ricevuta: “Ero un po’ preoccupata…”

Non è poi così spiacevole ricevere una proposta di matrimonio, a meno che non arrivi da qualcuno non proprio raccomandabile. Questo è accaduto a Gabriella Farinon che oggi a La Volta Buona ha raccontato: “Tramite lettera ho ricevuto una proposta di matrimonio, peccato che arrivava da un manicomio criminale la richiesta… Quindi ero un po’ preoccupata”. Decisamente curiosa la vicenda raccontata, a tratti anche inquietante dato il contenuto della lettera: “Mi diceva: ‘Ora che hai finito di apparire devi tornare perchè la chiesa è fissata, basta con queste stupidaggini e torna da me’…”.