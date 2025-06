La puntata odierna de La Volta Buona è stata ampiamente dedicata ai grandi volti della tv; tra gli ospiti in studio anche una donna che può essere considerata icona del piccolo schermo per il suo immenso contributo, Gabriella Farinon. Tra aneddoti e retroscena televisivi, la conduttrice porta alla luce un’esperienza piuttosto traumatica del passato che nel tempo – come da lei spiegato – ha sempre cercato di trattare con discrezione e riservatezza. E’ Angelo Perrone a far luce sull’episodio: “Ci lega un evento piuttosto particolare; fu vittima di un’aggressione in ascensore negli anni settanta e il suo aggressore è stato condannato da mio padre che era magistrato”.

Jessica Morlacchi ancora innamorata di Luca Calvani? “Avevo perso la testa”/ “Dopo il Grande Fratello…”

Gabriella Farinon a La Volta Buona: “L’aggressione in ascensore? Iniziai a urlare e…”

Entra nel merito dell’aggressione Gabriella Farinon che aggiunge ulteriori dettagli a quel grande spavento vissuto diversi anni fa: “Tornavo da teatro, su questa cosa negli anni sono sempre stata molto riservata… Andammo a cena dopo lo spettacolo ed era l’1 e mezza di notte. Mio cognato aveva assunto una guardia del corpo perchè era necessario in quel momento…”. La conduttrice ha poi spiegato: “Tornando ho visto questo signore e pensavo fosse la nuova guardia del corpo, entro in ascensore e questo subito si butta addosso a me. Urlando è arrivata la guardia del corpo vera e mi ha salvata; poi sono arrivate le forze dell’ordine, poi l’aggressore è stato condannato”.

Jessica Morlacchi: “La depressione? Rifiutavo la luce, attacchi di panico…”/ “Devo ringraziare Marco Masini”

Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio; Gabriella Farinon non ha riportato ripercussioni fisiche ma resta il ricordo della paura di quel momento. “Dopo si è saputo che questo girava già in zona e aggrediva le persone, soprattutto le donne” – ha spiegato la conduttrice a La Volta Buona – “Era un malato, mi è andata molto bene”.