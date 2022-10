Gabriella Ferri, chi è, com’è morta?/ Duetto con Wonder e la caduta dalla finestra…

Gabriela Ferri, chi è? Icona della musica leggera italiana

Gabriella Ferri è stata un’importante cantante della musica leggera italiana. Ha lasciato il segno nel panorama tricolore grazie alle magnifiche interpretazioni di canzoni popolari romane e napoletane, ma anche grazie alle sue interpretazioni in teatro. Per quanto riguarda il percorso nel mondo della musica, Gabriella realizza il primo album solista nel 1966, con numerosi brani iconici della romanità: Barcarolo romano, Nina si voi dormite, ma anche Le mantellate di Strehler.

La Ferri, poi, va in America assieme ad altri artisti folk come Otello Profazio e Caterina Bueno, in seguito prende parte al Bagaglino di Pingitore di cui diventa protagonista. Nel momento di maggior successo, Gabriella prova a cavalcare l’onda e va a Sanremo in coppia con Stevie Wonder con la canzone Se tu ragazzo mio, scritta assieme al padre Vittorio. La gara non va nel migliore dei modi ma il brano ha successo.

Gabriela Ferri, come è morta? Ipotesi suicidio smentita dai familiari

Nel frattempo anche il mondo della tv le apre le porte ma dopo l’ultimo album nel 97, Ritorno al Futuro, la depressione prende il sopravvento su Gabriella Ferri. La cantante trascorre un periodo davvero buio, al termine del quale sembra ritrovare l’energia e la passione per tornare in pista. Ma nel 2004 muore improvvisamente in seguito alla caduta da una finestra della sua casa di Corchiano. all’età di 61 anni. La famiglia, a proposito della depressione e all’ipotesi di suicidio, ha sempre ipotizzato che l’incidente potesse essere stato conseguenza di un malore, provocato forse da alcuni medicinali antidepressivi di cui la cantante faceva uso.

