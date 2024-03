Gabriella Ferri, la gelosia del figlio Seva Borzak Jr/ “Non avevo concorrenza, le facevo le confidenze e…”

Il rapporto tra mamma Gabriella Ferri e suo figlio Seva è sempre stato molto forte

Dalla storia d’amore tra Gabriella Ferri e Seva Borzak è nato il figlio Seva Borzak Jr. Mamma e figlio hanno sempre avuto un rapporto speciale e, ancora oggi, Seva Borzak Jr non si dà pace per la scomparsa dell’amata madre, avvenuta nel 2004 a causa di un incidente. La cantante di “Remedios” è venuta a mancare dopo una tragica caduta dalla finestra della sua abitazione romana. Ripensando al loro rapporto, Seva Borzak jr ricorda al feeling speciale che avevano instaurato. D’altra parte, come ha raccontato in una intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, era figlio unico e non aveva alcun tipo di “concorrenza”.

Chi è Gabriella Ferri e com’è morta?/ L’ipotesi di suicidio smentita dai parenti e le varie prove…

“Le facevo tutte le confidenze, molto di più che a mio padre. In seconda elementare mi ero innamorato e la prima cosa che ho fatto l’ho detto a mia mamma, le potevo dire tutto, non avevo alcun pudore, ero molto vicino in questo. Lei mi consigliava di fare tutto con amore”, ha raccontato il figlio di Gabriella Ferri nel salotto di Serena Bortone.

Giancarlo Riccio e Seva Borzak, chi sono i mariti di Gabriella Ferri/ Il primo incontro grazie alla musica

Seva Borzak Junior e il legame speciale con Gabriella Ferri: “Da figlio ero geloso di mamma perché…”

Come si evince dalle parole di Seva Borzak junior, il rapporto tra mamma e figlio è sempre stato molto forte. Non molti anni fa il figlio di Gabriella Ferri ha anche confessato di essere sempre stato un po’ geloso della mamma. La motivazione? La sua carriera la portava via da lui. “Sono stato sempre un po’ geloso di mia madre, delle sue canzoni, della sua musica perché troppo spesso la allontanavano da me”, le sue parole ad Adnkronos.

“Solo più tardi, verso i 14 anni, ho capito realmente chi fosse mia madre. Ascoltavo le sue canzoni con orgoglio. Ho capito solo allora la sua grandezza, la sua vasta cultura musicale, il suo peso non solo in ambiti italiani ma soprattutto internazionali”. Con orgoglio, il figlio di Gabriella Ferri, sottolinea il rapporto che sua figlia più grande aveva instaurato con la nonna, paragonandole anche da un punto di vista caratteriale. “Le somiglia molto, segue i suoi passi nell’ambito della musica”, ha raccontato.

Gabriella Ferri, chi è e il mistero della sua morte/ La scomparsa dopo la caduta da una finestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA