GABRIELLA GERMANI/ L’imitatrice che piace a Salvini (Soliti Ignoti Lotteria Italia)

Gabriella Germani deve il suo successo a Fiorello e a Maurizio Costanzo, i due personaggi televisivi e amici che per primi hanno creduto in lei. L’attrice e imitatrice di Barbara D’Urso ed Elisa Isoardi (come di altre decine di volti del piccolo schermo) sarà oggi ospite ai Soliti Ignoti Lotteria Italia, dove delizierà il pubblico con la sua simpatia e le sue mille maschere divertentissime. Chi l’ha scoperta, dicevamo, è stato Fiorello: lui, prima ancora di Costanzo, l’ha voluta nel suo programma alla radio. I due lavorano insieme ormai da 18 anni, dai tempi, cioè, di Viva Radio 2. Da allora, Fiorello ne ha fatta di strada. E Gabriella con lui: li ritroviamo un po’ invecchiati a Radio Deejay, nel programma Rosario della sera dove l’artista ha trovato una sua collocazione precisa. Ma da dove comincia, di preciso, la sua carriera? Gabriella Germani lo racconta in un’intervista all’Agi: “Nei primi anni Novanta, ai tempi dell’università (si è laureata in Giurisprudenza, trasferendosi da allora nella capitale dalla sua Ciociaria, ndr), ero già una fan del Costanzo show. Quando dopo essermi allenata davanti alle mie coinquiline dei tempi dell’università, sfidando la mia timidezza mi iscrissi ai provini per il talent di Canale 5 Sotto a chi tocca e lo vinsi, mandai anche un curriculum a Costanzo, ma non ebbi risposta. Però evidentemente era scritto nel destino che prima o poi avremmo lavorato insieme”.

Gabriella Germani e le reazioni dei personaggi imitati

Si è accennato più volte a Maurizio Costanzo; qualcosina di quella che è oggi, infatti, Gabriella Germani la deve pure a lui. Messo da parte il rifiuto iniziale, Maurizio le ha chiesto ampiamente “scusa” promuovendola a ospite fissa del suo talk show. Nel corso dell’ultima stagione del programma, infatti, Gabriella è comparsa in tutte le puntate. Ma c’è un’altra persona che ha un debole per lei: Matteo Salvini. La sua imitazione di Lilli Gruber è piaciuta persino al leader della Lega, che su Twitter ne ha pubblicato il video definendola “geniale”. Qualcuno che se l’è presa, invece, c’è? La Germani dice di no, ma poi fa riferimento a un certo episodio con l’agente di Monica Bellucci. A quanto pare, in un primo momento, il professionista non gradì la caricatura, ma l’attrice, poi invitata da Fiorello, si mostrò per niente risentita.

La comicità inedita di Gabriella Germani

Ma la vita lavorativa di Gabriella Germani non è stata caratterizzata da soli ‘alti’. L’ha aiutata proprio Fiorello, a valicare certe salite. “Avevo pensato di cambiare completamente vita”, racconta, “dal 2012 al 2014 avevo rifiutato tutte le offerte artistiche, con tanto di prime serate, perché non trovavo più stimoli nelle imitazioni: sono stata ferma tre anni, perché il mio lavoro mi annoiava, imitare non mi stimolava più. Ma non ne facevo una tragedia: non considero eterno questo lavoro, ho un approccio disincantato, mi meraviglio anche quando mi riconoscono per strada”. In fondo, la Germani è un’imitatrice che è a sua volta un personaggio. E la personalità di questo personaggio – il suo, appunto – colpisce fin da subito. Gabriella ha uno stile tutto suo, diversissimo da quello delle colleghe Virginia Raffaele, Paola Cortellesi e Francesca Reggiani (tanto per fare qualche nome). I travestimenti, a lei non sono mai piaciuti: “Non mi maschero da dieci anni, non mi affido ai costumi e al trucco per somigliare al personaggio che imito ma soltanto alla voce e ai testi, che sono fondamentali e tutti incentrati sul mix satira e attualità”.



