Gabriella Giorgelli, chi è?/ Ha recitato in 94 film con Fellini, Bertolucci e…

Si torna a parlare di Gabriella Giorgelli grazie a I Soliti Ignoti. La donna è una stella della storia del cinema italiano, ha infatti recitato in ben 94 film. Nata a Carrara il 29 luglio del 1941 è stata molto attiva tra gli anni settanta e i novanta. Al mondo dello spettacolo arriva dopo aver affrontato la finale di Miss Italia 1961 e aver mostrato al mondo la sua bellezza. Il debutto arriva nel 1962 con un grandissimo artista come Bernardo Bertolucci, recitando in uno dei suoi primi film e cioè La Commare Secca. Rivederla in tv oggi è sicuramente stata una grande emozione.

Gabriella Giorgelli, chi è? Una grande storia di cinema italiano

Gabriella Giorgielli ha scritto una pagina straordinaria della storia del cinema italiano. Oltre a Bernardo Bertolucci ha lavorato con tanti artisti di fama internazionale come per esempio Federico Fellini nel 1980 ne La Città delle Donne e Claude Lelouch de La Canaglia. Artista poliedrica ha fatto anche tanta televisione con serie tv di successo quali I grandi camaleonti, Le inchieste del Commissario Maigret e Anni ’60. Le ultime cose viste negli ultimi anni con la donna protagonista sono il documentario del 2007 The Diabolikal Super-Kriminal e Amedeo Nazzari, un divo italiano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA