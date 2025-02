Gabriella Golia, annunciatrice tv e volto di Italia Uno per vent’anni, ha esordito prendendo parte a numerosi spot pubblicitari prima di arrivare a condurre una serie di programmi di successo. Nella sua vita privata, dal 1991 Gabriella è felice accanto al chirurgo Marco Alloisio, che ha sposato nel 2003. I due insieme hanno avuto un figlio, Tommaso. L’uomo, nato nel 1952, si è laureato in Medicina e Chirurgia alla Federico II di Napoli, specializzandosi poi presso l’Università degli Studi di Pavia in chirurgia toracica. Si è poi indirizzato ancor di più sulla chirurgia robotica, ovvero quella che permette di utilizzare tecniche e tecnologiche innovative per il trattamento dei tumori del polmone e non solo.

I due si sono conosciuti nel 1991 e hanno avuto un figlio, Tommaso, oggi un uomo: il figlio di Gabriella Golia è laureato in economia. La famiglia vive a Milano, dove la coppia ha portato avanti la propria professione. Lei si è dedicata infatti al mondo della tv mentre il marito ha proseguito con la sua professione all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: lì continua ad operare ma svolge anche attività di ricerca. Nel 2019 il dottore ha ricevuto l’Ambrogino d’oro per il suo impegno con la Fondazione Umberto Veronesi, con la quale lavora quotidianamente per portare avanti la scienza e la ricerca.

Gabriella Golia, chi è: “Ho lasciato la tv per dedicarmi a mio figlio”

Come ha confessato in numerose occasioni, Gabriella Golia ha lasciato il suo lavoro in tv, dove faceva l’annunciatrice e la conduttrice per la Mediaset, per dedicarsi completamente a suo figlio Tommaso, che oggi è un uomo. Il personaggio tv, infatti, ha deciso di lasciare la televisione per passare quanto più tempo possibile insieme al ragazzo, senza mai pentirsi di questa decisione. “Sono una mamma affettuosa anche adesso che ha 25 anni” ha confessato a Repubblica qualche tempo fa Gabriella Golia.