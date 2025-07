Chi è Gabriella Golia, la showgirl, annunciatrice e conduttrice che ha legato il suo nome alla Mediaset dopo l'esordio in Rai negli anni '70

Gabriella Golia è stato uno dei volti più noti della tv negli anni Settanta e Ottanta. Nata a Milano nel 1959, è stata a lungo un’annunciatrice tv e conduttrice. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata dopo essersi aggiudicata la vittoria nel concorso Miss Teenager, che le ha apertole porte del cinema, con diversi ruoli. Dopo diverse avventure come valletta in Rai, Gabriella è passata in Mediaset, dove è diventata una delle annunciatrici più conosciute e amate delle trasmissioni di Fininvest, come si chiamava all’epoca. Negli anni Novanta l’attrice ha recitato in diverse commedie e sit-com, come “I vicini di casa”, mentre nel Duemila ha abbandonato Mediaset per Studio 1, emittente regionale. Oggi si è un po’ allontanata dal mondo della tv anche se spesso è ospite di programmi vari, come “Storie di donne al bivio” di Monica Setta.

Proprio al programma della Setta, qualche mese fa la Golia si è raccontata, parlando anche della sua carriera: “Ho cominciato in Rai, avevo solo 17 anni in una trasmissione con musica e stacchetti musicali. Con me c’era Barbara D’Urso. Poi ho fatto un provino per la Fininvest e ho cominciato a lavorare lì e non mi sono più fermata. Silvio Berlusconi pensava che il successo di Italia 1 fosse dovuto a me, ma io me ne sono accorta solamente più tardi”.

Gabriella Golia, chi è: “Avrei potuto raccogliere di più”

Parlando della sua bellezza, Gabriella Golia ha rivelato: “Non mi sentivo bella, come tanti adolescenti. Tutti i complimenti sono arrivati poi negli anni e li capisco di più adesso rispetto ad allora”. Parlando invece dei progetti e della carriera, la Golia ha rivelato di aver raccolto meno di quello che avrebbe dovuto, voluto e potuto: “Non so da cosa sia dipeso, magari qualche programma che avrei voluto fare e che non ho fatto. Anche la maternità ha inciso” ha rivelato.