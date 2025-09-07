Gabriella Golia e la morte della madre che l'ha segnata per sempre: "Dovevo starle più vicino"

La celebre annunciatrice Gabriella Golia è tornata a parlare in passato di una pagina complicata della sua vita, quella riguardante la scomparsa della madre. Un momento che ancora oggi continua a tormentarla e del quale non riesce a darsi pace, complice anche qualche rimpianto di troppo riguardo a quella fase così drammatica:

“Mamma è andata via presto, è morta nel 1995 per un tumore, e io non sono stata brava ad assisterla nel momento della malattia. Meno male che c’era papà a seguirla in quel dramma. Ma so che mamma mi ha perdonato… Dal giorno della sua morte, infatti, la sento vicino a me” ha detto la conduttrice tornando indietro con la mente nel tempo e ricordando questa pagina così complicata della sua vita. Ancora oggi a distanza di trent’anni spesso la mente torna a quei giorni così complicati e carichi di dolore, che hanno segnato con una ferita profonda la vita della Golia.

Gabriella Golia e il matrimonio con Carlo

Da tanti anni la presentatrice è legata sentimentalmente a Carlo, divenuto suo marito. Riguardo alla storia vissuta con l’uomo, Gabriella Golia ha raccontato la volontà di non sposarsi in chiesa, nonostante l’annunciatrice sia una cattolica praticante dichiarata: “L’amore tra me e mio marito è sincero da trentacinque anni. Mi verrebbe da dire: non osi l’uomo dividere ciò che Dio unisce”. Un rapporto con la fede che si è sviluppato nel tempo, anche grazie alle nozioni trasmesse da sua mamma Carmelina. Oggi la fede è divenuta il rifugio di Gabriella Golia, che ha mantenuto il legame con il passare degli anni.

In una intervista concessa tra le colonne del magazine Dipiù TV, però, Gabriella Golia ha ammesso di essersi scontrata in alcune occasioni con il figlio, non credente, e ovviamente la questione è stata spesso motivo di discussioni.