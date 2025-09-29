Brutta disavventura per Gabriella Golia e il marito: sono stati derubati mentre erano a bordo di un treno. Il racconto

Può capitare a chiunque, dai comuni mortali a coloro che hanno occupato un posto nella popolarità come Gabriella Golia che in un inaspettato sfogo sui social ha raccontato la brutta disavventura che è capitata a lei e a suo marito Marco Alloisio mentre erano su un frecciarossa Napoli-Roma: “Sono sconvolta perché siamo stati derubati sotto i nostri occhi”.

Sui treni i controlli sono ai minimi storici, spessissimo non si controlla neanche la validità del biglietto, figurarsi se si può pensare che i bagagli siano custoditi. Comunque sia è arrivata la solidarietà dei followers e anche di una collega come Emanuela Folliero come vedremo successivamente.

Gabriella Golia derubata in treno: la solidarietà di Emanuele Folliero

“Surreale dover vivere una situazione così, quando bisognerebbe sentirsi sicuri. Non c’è nessuno che controlla, nessuno di cui fidarsi” ha continuato a dire Gabriella Golia che è stata derubata insieme al marito Marco Alloisio mentre si trovava in treno. E poi ha fatto un appello dicendo che è arrivato il momento che le forze dell’ordine siano presenti sui mezzi al fine di rendere più sicuro il tragitto dei viaggiatori.

La solidarietà è arrivata dalla collega Emanuela Folliero: “Ti capisco, assisto anche io a questo scempio, ed è una piaga che riguarda tutti noi cittadini” e ha detto che ultimamente si ritrova a viaggiare abbracciata al trolley onde evitare che glielo rubino.