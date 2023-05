Gabriella Golia: “Mi chiamò Berlusconi ma dissi di no”/ “A Natale ci faceva regali”

Gabriella Golia, annunciatrice televisiva, conduttrice televisiva ed ex showgirl, a “Oggi è un altro giorno” parla della sua carriera e racconta della celebre chiamata da parte del presidente di Fininvest: “Mi chiamò Berlusconi chiedendomi perché non andassi da loro. Io non lo conoscevo, non lo avevo mai sentito nominare. Era all’inizio di Canale 5. Io non ho mai accettato di andare da lui fino a quando non comprò tutto”.

Come racconta ancora la “Signorina buonasera”, “Berlusconi disse proprio ‘La Golia non ha accettato di andare da Berlusconi e allora lui ha comprato tutto’. Lui a Natale e compleanni faceva sempre regali, non si dimenticava mai di niente e di nessuno. Era molto motivante, ci radunava, di parlava, ci diceva cosa fare per aiutare l’azienda”.

Gabriella Golia: “Volevo fare la ballerina classica”

La carriera di Gabriella Golia è iniziata nella pubblicità. “Io ho cominciato con spot pubblicitari, poi ho conosciuto un regista. Cercavo di essere molto confidenziale, volevo entrare nelle case e uscire dallo schermo. Volevo essere un po’ amica”. Eppure, da piccola il suo sogno era un altro: “Da bambina avrei voluto fare la ballerina classica. Non ho mai fatto l’esame alla scala e ho continuato come appassionata di danza. Però comunque mi sono divertita lo stesso. Invece di andare in palestra, ho fatto scuola di ballo”.

