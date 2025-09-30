Gabriella Golia, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato della brutta disavventura di qualche giorno fa: il furto dei bagagli.

Gabriella Golia è ancora scossa dopo quanto accaduto qualche giorno fa mentre viaggiava in treno; vittima del furto dei suoi bagagli, compresi quelli di suo marito mentre viaggiava da Milano verso Napoli per fare visita ad amici. Una circostanza oggettivamente scabrosa e che ancora le arreca affanno nel raccontarla a La Volta Buona, tanta la rabbia ancora vivida: “Mio marito mi ha detto di parlare con calma, ma io non ci riesco, sono troppo arrabbiata!”.

Gabriella Golia ha tentato di ricostruire la situazione del furto subito, sottolineando anche come a prescindere non reputi giusto che nessuno possa sentirsi sicuro mentre viaggia. “E’ vergognoso, non ne posso più! Serve sorveglianza, non si può viaggiare tranquilli così!”, tuonava nel video sui social mentre raccontava l’accaduto mentre a La Volta Buona ha aggiunto: “Bagagli ritrovati? Ma figurati! Non mettete i bagagli sopra la cappelliera ma metteteli a vista”.

Gabriella Golia a La Volta Buona: “Il furto? Una sensazione terribile, ti senti violata…”

Gabriella Golia ha dunque aggiunto i dettagli del viaggio in treno dove appunto ha subito il furto dei bagagli: “Stavamo andando da Milano a Napoli, a Roma si sosta un po’ di più e una signora dall’altra parte del corridoio – erano in due – ma ormai erano andati; mio marito se n’è accorto quando ormai il treno era ripartito”. La conduttrice e annunciatrice tv ha dunque aggiunto: “E’ una sensazione che, per carità c’è di peggio, ma ti senti violata. In casa è sicuramente peggio ma è comunque una violenza; pensi ad un estraneo che mette le mani nella tua roba e ti ritrovi senza nulla… Per di più c’era il computer di mio marito che doveva rivedere delle relazioni, documenti sui pazienti. E alla fine non si può fare niente; era meglio quando c’erano gli scompartimenti e vedevi perfettamente chi entrava e chi usciva”.