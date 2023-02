Gabriella Golia svela/ “Mi piacerebbe partecipare a Ballando con le Stelle”

Gabriella Golia a Ballando con le stelle? Le sue parole

Gabriella Golia, storico volto della televisione, ha alle spalle quarant’anni di carriera nel mondo dello spettacolo. In occasione di un’intervista a Repubblica, ha svelato di non avere intenzione di partecipare ai reality show. Tuttavia, l’annunciatrice e conduttrice non disdegnerebbe la partecipazione a Ballando con le stelle.

Lorenzo Biagiarelli stronca Ballando/ "A quel punto servivo poco al programma..."

“Se mi hanno contattata per dei reality? Non mi interessano. L’unico che farei, ma è un talent, non un reality, è Ballando con le stelle perché mi piace ballare. Ho seguito corsi per passione, sogno una scuola di danza alla Shall we dance?, sa la commedia con Richard Gere e Jennifer Lopez? Anche Emanuela (Folliero, ndr) vorrebbe iscriversi. Mi ha detto che ha visto un cartello in centro, proveremo a telefonare” svela Gabriella Golia e aggiunge: “Se sono rimasta legata ad altre annunciatrici? Ci sentiamo, certo. Fiorella Pierobon ha chiuso completamente con la tv, non le interessa più, dipinge. Con lei, con Patrizia Rossetti, lavoravamo nello stesso studio e questo ci ha legato. Stavamo insieme tutti i giorni, chiacchieravamo al trucco, ci confidavamo”.

Rossella Erra/ “Sognavo la danza ma i miei volevano studiassi, mia figlia 18enne...”

Gabriella Golia: “Della tv mi manca recitare”

Gabriella Golia ripercorre la sua carriera da annunciatrice, ma ammette che avrebbe potuto fare anche altro nel mondo della televisione. La conduttrice svela a Repubblica: “Se dopo gli annunci avrei voluto fare altro? Sì, mi sarebbe piaciuto fare anche altro. ”

E ancora: “Forse sono stata mal guidata, forse avrei potuto sfruttare di più questa popolarità per fare altre cose in televisione. Cosa mi manca della tv? Non tanto gli annunci, ma recitare. Ha girato diverse sitcom, ero legatissima a Vicini di casa, se pensa che gli autori erano Gino e Michele. Ho lavorato con la Gialappa’s e tanti altri, esperienze bellissime.”

Alessia Marcuzzi concorrente di Ballando con le stelle 2022?/ Clamorosa indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA