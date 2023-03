Gabriella Golia: “Vorrei fare Ballando con le Stelle”/ “Ho chiesto a Milly Carlucci…”

Rosanna Vaudetti, Maria Giovanna Elmi, Gabriella Golia, Emanuela Folliero: questo è il poker di annunciatrici televisive che Pierluigi Diaco ha deciso di calare nello studio di “Bella Ma’”, il suo programma in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Rai Due. Ospiti della trasmissione, le quattro donne hanno parlato del loro passato e a rompere il ghiaccio è stata la Folliero, che ha detto: “Soltanto dopo ti accorgi di fare parte delle famiglie degli italiani e che puoi piacere agli uomini e alle donne. Per me questo lavoro è stato sicuramente un valore aggiunto ed è un bellissimo ricordo. Gli annunci non li faccio più da qualche anno, ma scrivo suo giornali e vado in tv. Posso scegliere e sono più serena”.

Gabriella Golia ha poi evidenziato come gli annunci in Mediaset fossero completamente diversi da quelli più “impostati” richiesti dalla Rai: “I nostri annunci erano differenti, più confidenziali verso la telecamera. Cercavamo di entrare un po’ di più nelle case degli italiani, di essere un po’ più ‘friendly’. Ho avuto un rapporto diretto con Silvio Berlusconi, una trattativa di lavoro vera e propria: mi chiamava, stavamo ore al telefono, mi faceva vedere i dati Auditel per convincermi a cambiare canale”.

GABRIELLA GOLIA: “MI PIACEREBBE FARE BALLANDO CON LE STELLE”

Sempre a “Bella Ma’”, Gabriella Golia ha confidato il suo più grande sogno: “Cosa mi piacerebbe fare prossimamente? Partecipare a Ballando con le Stelle, innanzitutto! Sono anni che lo dico e che lo chiedo a Milly Carlucci. Ormai non ho quasi più l’età! Dopodiché, mi piacerebbe recitare”.

Se Rosanna Vaudetti, di fronte all’auspicio “ballerino” di Gabriella Golia, ha affermato che lei sogna di entrare a far parte della giuria di “Ballando con le Stelle”, Maria Giovanna Elmi ha invece rivelato di avere domandato tante volte a Milly Carlucci di fare parte del cast e, ora, si candida al ruolo di ballerina per una notte. Da ultimo, un retroscena legato a Silvio Berlusconi: “Lavoravo in Rai, lui mi fece chiamare per propormi di andare a fare una trasmissione a Mediaset, ma non mi fu detto quale. Così, rifiutai. Ogni tanto ci ripenso…”.

