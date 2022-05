Gabriella Greison/ “Amo la pizza, è un cerchio in un quadrato che mangi a triangoli”

A “I fatti vostri” Salvo Sottile intervista Gabriella Greison, nota al pubblico poichè è riuscita a portare a teatro argomenti non propriamente ‘leggeri’ sulla fisica quantistica. Gabriella è una scienziata, scrittrice ed attrice. Ha scoperto di avere questa predilezione per il campo della fisica, fin da bambina, quando smontava oggetti che per lei erano molto curiosi. Smontava il telefono, il televisore.. era curiosa di sapere come funzionassero. I suoi genitori però, non erano molto contenti dei suoi esperimenti, poichè Gabriella non era poi in grado di ricomporli allo stato originario. Quando si è iscritta all’università scegliendo il percorso di studi ad indirizzo ‘Fisica’, nessuno l’aveva incoraggiata e soprattutto nessuno le aveva mai spiegato nulla riguardo a quale fosse stato il suo lavoro, una volta completato il suo percorso di studi.

Gabriella Greison è riuscita ad informarsi, su questa scienza, completamente da sola. Il primo libro sulla fisica, lo ha acquistato su una bancarella, per le vie di Genova. All’inizio non capiva nulla, ma non si è mai arresa, era troppa la sua curiosità per la fisica. Questa passione la spingeva a rileggere lo stesso libro più volte ed ogni volta capiva qualcosa in più: “La fisica quantistica ti crea una curiosità in più. E se non sei scioccato la prima volta che hai ascoltato qualcuno parlare di fisica quantistica, allora non hai capito niente” dice Gabriella citando le parole che diceva Niels Bohr della Scuola di Copenhagen. Gabriella Greison ha scelto la strada più difficile poichè non si è fermata alla ‘fisica normale’ ma a quella più ‘visionaria e moderna’ di tutte: la fisica quantistica. La fisica quantistica racconta il mondo dell’infinitamente piccolo. I ‘quanti‘ sono gli oggetti della fisica quantistica, elettroni (materia) o fotoni (luce) e ti danno delle regole di come si comportano (gli oggetti). La cosa straordinaria è che non si comportano come la realtà, ovvero come gli oggetti che vediamo in uso comune.

Gabriella Greison “al mio debutto ero nel camerino accanto a Patti Smith”

Questo accade perchè ci sono altre equazioni. Non vale più l’equazione di Newton, ma vale l’equazione di Schrödinger che sostiene che: c’è soltanto una certa probabilità affinchè le cose nel mondo quantistico accadano. Non si hanno certezze. Sicuramente l’abilità di racconto di Gabriella Greison è notevole, cattura lo spettatore quando esprime i suoi concetti, a prescindere dalla comprensione degli stessi. Gabriella ha applicato queste nozioni, in un suo spettacolo d’intrattenimento: Einstein & me. Ecco alcune delle battute all’interno della sua esibizione: “Il mio cibo preferito oggi sarebbe la pizza da asporto, niente di meglio che avere un cerchio dentro un quadrato che si mangia diviso in triangoli. Il mio numero preferito è il 6, il 6 è considerato il numero perfetto perchè è amico solo di sè stesso, perfetto quindi non come il 220 e il 284 che sono amici tra di loro. Un numero è considerato perfetto, quando è uguale alla somma dei suoi divisori. 6 è divisibile per 1, 2 e 3, la cui somma è appunto 6.” Questo spettacolo è andato in onda da poco su rai5 ( fa parte di altri 9 spettacoli e di altri 9 libri, che Gabriella porta in vari teatri al vasto pubblico).

Si è creata questo modo di raccontare partendo dal basso. Prima è andata a provare in piccole librerie, ma quando ha iniziato c’era sempre un grande pubblico ad ascoltarla. Gabriella Greison è originaria di Genova ma risiede a Milano. Nel 2015 la prima volta che ha portato lo spettacolo a Roma le è successa una cosa incredibile. La sera di Roma-Lazio, (erano tutti allo stadio) in contemporanea c’era il concerto di Patti Smith (all’auditorium di Santa Cecilia), lei doveva esibirsi nella sala accanto (3.500 posti) le hanno dato il camerino accanto a Patty Smith: “Sentivo la musica che ascoltava per caricarsi (Bruce Springsteen) ed io mi caricavo a mia volta con le canzoni di Roberto Vecchioni e con i Litfiba. Gabriella ha un fidanzato che si occupa di oggetti vintage, ha un negozio: “Lui smonta gli oggetti ed io li monto” conclude ironica.











