Gabriella Labate, tutto sulla moglie di Raf, chi è e di cosa si occupa la compagna del celebre cantante: dal primo incontro alla malattia

Raf e la moglie Gabriella Labate, trent’anni d’amore l’uno al fianco dell’altro

Da quasi trent’anni, ormai, il celebre cantante Raf è legato alla moglie Gabriella Labate, l’amore della sua vita. La compagna dell’artista è un’affermata ballerina, oggi lavora come direttrice in una scuola di danza. Nel corso della sua carriera ha lavorato al Bagaglino di Pingitore, poi ha preso parte a diversi programmi di successo su Mediaset, come Biberon, Scherzi a parte e Stasera mi butto. Il primo incontro con Raf risale al 1987, un incontro che scatenò un feeling inarrestabile.

Gabriella Labate, chi è la moglie di Raf/ "Amore all'improvviso, ma all'inizio mi stava antipatico"

A fare da cornice al loro amore fu la splendida Saint Vincent, dove si notarono durante le prove di uno spettacolo. Mentre Raf rimase ammaliato da Gabriella, lei impiegò più tempo. E lui utilizzò la sua voce per conquistarla, esibendosi davanti ad una platea vuota. Non sapeva che ad osservarlo c’era proprio Gabriella.

Gabriella Labate: “Matrimonio con Raf a Cuba? Dicevano fosse finto”/ “2 anni di pratiche in Vaticano…”

Gabriella Labate, l’amore per i figli e la malattia rara

Pare che agli inizi, la Labate avesse dei pregiudizi nei suoi confronti. Pensava fosse un po’ montato, ma evidentemente si sbagliava. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Bianca e Samuele, a cui entrambi sono profondamente legato. Il periodo più duro per Gabriella Labate è senza dubbio rappresentato da una malattia rara che l’ha colpita alcuni anni fa, come si evince da alcune sue dichiarazioni molto toccanti.

“E’ nato nell’utero e poi è entrato nelle ovaie; attraverso le vene ovariche è salito in tutti i vasi sanguigni raggiungendo anche il cuore”, la testimonianza choc della donna. Oggi Gabriella è ancora incredula, si sente molto fortunata a poter raccontare una malattia che appare superata e messa alle spalle. “Tutto questo mi sembra ancora incredibile che io sia qui a raccontarlo…”, ha detto in un passaggio nel salotto di Verissimo, parlando appunto del periodo più difficile della sua vita.

Gabriella Labate, moglie di Raf: “La famiglia prima di tutto”/ La figlia Bianca: “Papà famoso? Non è un peso”