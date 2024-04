Gabriella Labate: “35 anni di matrimonio con Raf? Non l’avrei mai detto”/ “Di lui mi colpì la timidezza”

Gabriella Labate, moglie di Raf, è stata ospite stamane di Uno Mattina. Passa la canzone Ossigeno negli studi, dedicata proprio alla stessa: “Ho un ricordo bellissimo di quando me l’ha fatta sentire – dice Gabriella Labate – lui quando suona a casa sento le varie note. In questo caso però è stato bravissimo, non mi ha fatto sentire nulla poi ad un certo punto ha chiamato i ragazzi, Bianca e Samuele e ha fatto sentire loro una canzone che aveva scritto per mamma ed è partita ossigeno e siamo rimasti tutti impressionati. Bianca ha una frase di questa canzone tatuata sul braccio oro, luce e ossigeno”.

Quale parola scelgo per la mia vita? “Sogno, io sono una sognatrice accanita da sempre, i sogni sono il motore della mia vita, ai mie figli insegno di non smettere mai di sognare. Un sogno realizzato è stata la famiglia che ho, i figli che ho, fare il lavoro che ho sempre fatto e poi scrivere un romanzo”.

GABRIELLA LABATE: “CON RAF CI SIAMO SPOSATI A CUBA”

Gabriella Labate ha ricordato di essersi sposata a Cuba in una chiesetta piccola “E ci piace ritornarci ogni tanto”. Che mamma è Gabriela Labate? “Mi piacciono le mamme amiche ma io non lo sono, devo dire dei no, dico ai miei figli che possono contare sempre su di me e che devono dirmi tutto perchè se un giorno dovessero trovarsi in difficoltà potrei aiutarli”.

Sul matrimonio con Raf: “35 anni di matrimonio? Nessuno l’avrebbe mai detto, non ce lo siamo mai chiesti, è andata così. Noi ci siamo conosciuti in uno studio televisivo, io stavo provando il mio balletto mentre lui stava per cantare, era già famoso ma non sono mai stata affascinata dal famoso o dal potente. Ci eravamo già incrociati in altre situazioni e poi è successo che mi ha invitata a cena, io non sono potuta andare, gli ho dato buca perchè stavo lavorando quella sera, poi ci siamo incontrati dopo un mese in un’altra trasmissione sempre Rai, mi ha invitata di nuovo a cena e da quella volta non ci siamo più lasciati. La timidezza è stata la scintilla che mi ha colpita di lui. E’ stata una cosa bellissima”. Sul finale di intervista ha ricordato la storia travagliata del suo libro “Nudi”, che la stessa aveva deciso di ritirare dopo un problema di salute, quindi rimesso in vendita dopo un clamoroso successo.

