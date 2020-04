Gabriella Labate, Bianca Aleida e Samuele/ Chi sono la moglie e i figli di Raf?

Pubblicità

Gabriella Labate sente molto la mancanza di una normale quotidianità: la moglie di Raf lo scrive a chiare lettere su Instagram, dove ha pubblicato un post con uno scatto del passato. Ovvero di quando si poteva partecipare ad eventi di qualsiasi tipo con la mente libera da ogni preoccupazione. “Un sorriso di un giorno qualunque”, sottolinea, “la spensieratezza. La mancanza della normalità… Chi lo avrebbe mai immaginato”. Clicca qui per guardare la foto di Gabriella Labate. Sono comunque giorni intensi per Gabriella, anche se di attesa. In un post di qualche giorno fa, rivela la routine delle sue giornate: mangiare, fare ginnastica, scrivere, occuparsi dei figli, mettere in ordine. “Lavi tutto poi sposti i mobili e poi li rimetti come erano prima, che era meglio, e poi le coccole a Dea“, rivela, “e poi lo smalto rinforzante… dove ho messo lo smalto? In questa casa non si trova niente e meno male che non si trova la bilancia e anzi se la trovate, nascondetemela per cortesia“. E poi la chat con le amiche, un po’ di relax sul divano “Che ha preso la tua forma. Ognuno ha il suo, con un caffè fra le mani. Guardi fuori mentre ascolti tuo marito che lavora… e continui ad aspettare”. Scrive Gabriella. Dopo aver pubblicato il suo romanzo La gonna bruciata e aver scelto di condividerlo in forma gratuita con i fan. Il terzo capitolo, fitta genesi della sua famiglia, si sofferma in particolare su nonna Benedetta, “Conosciuta come ‘la bambola’ perchè era così bella sa sembrare finta, dicevano”. Una donna cresciuta in periodo di guerra, ma con un’infanzia felice piena di attenzioni da parte delle sue tate. Le stesse che perderà per amore, assieme a tutto il resto. Privata di qualsiasi cosa, tranne che della sua armonica, malediceva sempre il giorno in cui aveva sposato il marito. “Scappando con nonno aveva perso tutto”, scrive, “diceva con rancore, e che con lui doveva andare a raccogliere la cicoria e l’insalata nei campi per mangiare”.

Bianca Aleida Riefoli e Samuele Riefoli, i figli di Raf

Bianca Aleida Riefoli e Samuele Riefoli: due nomi che agli occhi dei fan di Raf risulteranno più che noti. Sono infatti i due figli che il cantante ha avuto con la moglie Gabriella Labate: entrambi hanno seguito le orme dei genitori e sono entrati nel mondo dello spettacolo. Soprattutto Samuele, che poco tempo fa ha debuttato con un singolo, intitolato Samurai. Un duetto che D’Art, il suo alias, ha realizzato proprio con Raf. “Anni fa Samuele ha iniziato a suonare la chitarra“, ha detto il cantante a Vanity Fair in passato, “prendeva lezioni ma ha smesso in fretta, iniziando a produrre hip hop e trap con i suoi amici. All’inizio quello che ascoltavo non mi piaceva molto, la scrittura era ancora acerba, la realizzazione non mi convinceva“. Anche se Samuele non ha mai proposto al padre un ascolto diretto, forse per paura del suo giudizio oppure perchè lo vedeva troppo impegnato. Faceva ascoltare tutto però alla mamma. “Ho cercato di dissuaderlo, ma poi…”, conclude, “ancora adesso se l’ascolto mi emozioni, anche se avendola prodotta l’ho ascoltata in ogni suo dettaglio più di duemila volte”. Oggi, martedì 21 aprile 2020, Raf sarà uno degli ospiti che vedremo in Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, in replica nella prima serata di Rai 1. Bianca invece, la figlia maggiore del cantante, bellissima e intrigante, è stata spesso paparazzata in giro con i due genitori e Barbara d’Urso. Bibi, come la chiamano tutti, ha inoltre conseguito la laurea l’anno scorso, a Londra, presso la Glion Institute of Higher Education.

