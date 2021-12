Gabriella Labate, Bianca e Samuele, moglie e figli di Raf/ È stato un miracolo

I quarantenni di oggi o anche chi è più anziano ricorderanno certamente Gabriella Labate, una delle showgirl più apprezzate negli anni ’90, che aveva avuto modo di lavorare a diversi programmi in veste di showgirl e ballerina. Tra i personaggi che hanno dato una svolta in positivo alla sua carriera televisiva c’è certamente Pier Francesco Pingitore, che l’aveva voluta per i suoi spettacoli con la compagnia del Bagaglino.

Raf "Sei la più bella del mondo? Scritta per mia moglie"/ La romantica dedica...

Nel suo curriculum ci sono anche alcune esperienze da attrice in film quali “S.P.Q.R. 2000 e ½ anni fa” e “Il ritorno del Monnezza”, entrambe le pellicole dirette dal regista Carlo Vanzina. Ormai da tempo non ha però un ruolo stabile sul piccolo schermo proprio perché ha deciso di dedicarsi in modo più stabile alla sua famiglia.

Gabriella Labate, moglie e figli Raf/ Vittima di malasanità: "perforato un polmone"

L’amore tra Raf e Gabriella Labate: chi sono i loro figli Bianca e Samuele

Gabriella Labate compare ormai solo raramente in Tv, se non per qualche sporadica intervista. Solo qualche mese fa era stata ospite di Barbara D’Urso a “Domenica Live” e aveva raccontato di una brutta esperienza personale che ha vissuto. Ora che tutto è risolto lei si sente una miracolata e non ha paura nel dirlo: “Vi racconto una cosa in questo giorno di tristissima memoria. Quattro anni fa ho dovuto affrontare un gravissimo problema di salute. Patologia rarissima scoperta la mattina di un giorno qualunque” – aveva raccontato. Al Gemelli è rimasta ricoverata per due mesi, complice anche un errore medico. L’anestesista, infatti, per sbaglio le ha forato un polmone e per questo ha subito dei danni permanenti.

Raf/ Samuele, il figlio cantante e la differenza tra i loro testi "La malinconia e la paura del futuro..."

Ad arricchire la loro famiglia sono arrivati due figli, Bianca e Samuele. Entrambi i ragazzi, nati nel 1997 e nel 2000, hanno ereditato dai genitori la passione per il mondo dello spettacolo e dell’arte. La ragazza ha collaborato anche alla trasmissione “Avanti un altro“, mentre il fratello sogna di fare il cantante e si è fatto conoscere con lo pseudonimo “D’Art”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA